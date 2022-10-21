Бегущим от мобилизации россиянам не будут предоставлять убежище или ВНЖ, — МИД Латвии

При проверках у россиян могут уточнить их позицию по отношению к аннексии Крыма и полномасштабному вторжению РФ в Украину.

Related video

Латвия хочет ужесточить правила предоставления убежища и вида на жительство для граждан Российской Федерации. Эту информацию подтвердил глава латвийского Министерства иностранных дел Эдгар Ринкевич.

По его словам, власти страны намерены не только ужесточить правила предоставления убежища или ВНЖ, но и перепроверить российских граждан, которые уже проживают на территории Латвии.

Эдгар Ринкевич предположил, что после таких проверок некоторым россиянам могут не продлить вид на жительство.

"Будем сокращать и не продлевать ВНЖ по инвестициям и другим программам. Если человек определяется, кому принадлежит Крым, что происходит в Украине и его отношение к российской власти — это одно. Если человек просто убегает от мобилизации или живет в Латвии и продолжает вести пропаганду путинского режима — это другой случай. Я не считаю, что это шантаж", — продолжил Ринкевич.

По словам главы МИД Латвии, события весны 2014 года и 24 февраля жестко поменяли отношение официальной Риги к России. Дипломат подчеркнул, что полномасштабную войну против Украины ведет не один человек, а сотни тысяч россиян, поэтому не будет правильным утверждать, что ответственность за агрессию должен нести исключительно президент РФ Владимир Путин.

Отметим, что после объявления в РФ частичной мобилизации власти Латвии сообщили, что не будут выдавать гуманитарные визы россиянам, которые уклоняются от призыва в армию и отправки на территорию Украины. В латвийском МИД также предупредили, что не планируют отменять введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан РФ, которые имеют шенгенские визы.

Также сообщалось, что Латвия объявила режим чрезвычайной ситуации на границе с Россией после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации.