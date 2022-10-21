Росіянам, які тікають від мобілізації, не надаватимуть прихисток або ППП, — МЗС Латвії

При перевірках у росіян можуть уточнити їхню позицію щодо анексії Криму та повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Латвія хоче посилити правила надання притулку та посвідки на постійне проживання для громадян Російської Федерації. Цю інформацію підтвердив голова латвійського Міністерства закордонних справ Едгар Рінкевич.

За його словами, влада країни має намір не тільки посилити правила надання прихистку або ППП, але й перевіряти ще раз російських громадян, які вже проживають на території Латвії.

Едгар Рінкевич припустив, що після таких перевірок деяким росіянам можуть не продовжити посвідку на постійне проживання.

"Скорочуватимемо і не продовжуватимемо ППП за інвестиціями та іншими програмами. Якщо людина визначається з тим, кому належить Крим, що відбувається в Україні та зі своїм ставлення до російської влади — це одне. Якщо людина просто тікає від мобілізації або живе в Латвії і продовжує вести пропаганду путінського режиму — це інший випадок. Я не вважаю, що це шантаж", — продовжив Рінкевич.

За словами глави МЗС Латвії, події весни 2014 року та 24 лютого різко змінили ставлення офіційної Риги до Росії. Дипломат наголосив, що повномасштабну війну проти України веде не одна людина, а сотні тисяч росіян, тому не правильним буде стверджувати, що відповідальність за агресію повинен нести виключно президент РФ Володимир Путін.

Зазначимо, що після оголошення в РФ часткової мобілізації влада Латвії повідомила, що не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які ухиляються від призову до армії та відправлення на територію України. У латвійському МЗС також попередили, що не планують скасовувати введені з 19 вересня обмеження на перетин кордону для громадян РФ, які мають шенгенські візи.

Також повідомлялося, що Латвія оголосила режим надзвичайної ситуації на кордоні із Росією після того, як президент РФ Володимир Путін підписав указ про проведення часткової мобілізації.