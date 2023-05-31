Переплатил за Twitter: у соцсети начались проблемы после того, как акции купил Маск

Инвестиционная компания Fidelity впервые снизила стоимость своей доли в Twitter в ноябре до 44% от покупной цены. Сейчас акции социальной сети сократилась до трети от исходной суммы, которую заплатил Илон Маск.

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Социально-медийная платформу. Twitter начала нести существенные убытки после того, как во главе стал миллиардер Илон Маск. Информация об этом появилась на сайте инвестиционной компании Fidelity.

Fidelity впервые снизила стоимость своей доли в Twitter в ноябре до 44% от покупной цены. За этим последовали дальнейшие уценки в декабре и феврале. По состоянию на сейчас акции социальной сети сократилась до трети от исходной суммы, которую заплатил Илон.

В свою очередь медиа Bloomberg написало о том, что неясно как Fidelity пришла к своей новой, более низкой оценке. Тем более, что совсем недавно сам Маск признал, что переплатил за Twitter, который он купил за 44 миллиарда долларов, включая 33,5 миллиарда долларов собственного капитала.

СМИ также написало о том, что инвестиции Маска в Twitter в настоящее время оцениваются в 8,8 миллиарда долларов. Это означает, что Илон Маск потратил более 25 миллиардов долларов на приобретение примерно 79% акций компании.

Напомним, 12 мая стало известно, кто может возглавить Twitter после ухода Илона Маска. Хотя скандальный ИТ-магнат не назвал конкретного имени, но эксперты называют в качестве главного претендента руководителя рекламного подразделения NBCUniversal.

Несколько ранее, 1 мая зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил Илона Маска из-за блокировки в Twitter. Однако несколько позже политик признало, что признался, что ранее Россия "цинично" использовала Twitter для продвижения своих пропагандистских целей.