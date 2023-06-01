Пригожин разбудил оппозицию: в РФ открыто призывают сменить Путина, – британская разведка

Глава ЧВК "Вагнер" показал пример другим несогласным, как надо говорить о запретных темах. Россия ограничила свободу слова так, как не мог даже СССР, но первые сигналы к смене власти уже звучат, отметили в Минобороны Британии.

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Глава российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин резкими высказываниями в адрес Минобороны России мог побудить к действию других несогласных с режимом Кремля. Об этом говорится в сводке разведки Министерства обороны Великобритании от 1 июня.

Военные разведчики обратили внимание на высказывание российского оппозиционера, президента института региональных проектов и законодательства Бориса Надеждина 27 мая в эфире канала НТВ. Политик высказался за избрание нового президента РФ в 2024 году.

Россия за последние 15 месяцев ввела ограничения свободы слова, которых не было даже в СССР

По его словам, действующего лидера Владимира Путина нужно менять ради восстановления нормальных отношений с Европой и снятия западных санкций.

"Надеждин был ярым критиком полномасштабной войны с момента ее начала. Скорее всего, это был первый призыв к замене Путина на государственном российском ТВ", — отметили специалисты.

Россия за последние 15 месяцев, как оценили в британской разведке, ввела ограничения свободы слова, которых не было даже в СССР.

"Язвительная риторика националистических деятелей, таких как глава российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, побуждает оппозиционеров бросать вызов запретным темам", — заключили в Минобороны Британии.

Напомним, что Надеждин также говорил о невозможности возврата России в Европу при действующей власти.

Фокус ранее писал, что Путин не приедет на инаугурацию вновь избранного президента Турции Реджепа Эрдогана. Россию представит на церемонии спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Издание The Moscow Times 31 мая писало, что запущенные по Москве беспилотники едва не ударили по резиденции Путина.