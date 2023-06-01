Пригожин розбудив опозицію: в РФ відкрито закликають змінити Путіна, — британська розвідка

Голова ПВК "Вагнер" показав приклад іншим незгодним, як треба говорити про заборонені теми. Росія обмежила свободу слова так, як не міг навіть СРСР, але перші сигнали до зміни влади вже звучать, зазначили в Міноборони Британії.

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Глава російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин різкими висловлюваннями на адресу Міноборони Росії міг спонукати до дії інших незгодних із режимом Кремля. Про це йдеться у зведенні розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 1 червня.

Військові розвідники звернули увагу на висловлювання російського опозиціонера, президента інституту регіональних проєктів і законодавства Бориса Надєждіна 27 травня в ефірі каналу НТВ. Політик висловився за обрання нового президента РФ у 2024 році.

Росія за останні 15 місяців запровадила обмеження свободи слова, яких не було навіть у СРСР

За його словами, чинного лідера Володимира Путіна потрібно міняти задля відновлення нормальних відносин із Європою та зняття західних санкцій.

"Надєждін був затятим критиком повномасштабної війни з моменту її початку. Швидше за все, це був перший заклик до заміни Путіна на державному російському ТБ", — зазначили фахівці.

Росія за останні 15 місяців, як оцінили в британській розвідці, запровадила обмеження свободи слова, яких не було навіть у СРСР.

"В'їдлива риторика націоналістичних діячів, таких як голова російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, спонукає опозиціонерів кидати виклик забороненим темам", — зробили висновок у Міноборони Британії.

Нагадаємо, що Надєждін також говорив про неможливість повернення Росії до Європи за чинної влади.

Фокус раніше писав, що Путін не приїде на інавгурацію новообраного президента Туреччини Реджепа Ердогана. Росію представить на церемонії речник Держдуми В'ячеслав Володін.

Видання The Moscow Times 31 травня писало, що запущені по Москві безпілотники мало не вдарили по резиденції Путіна.