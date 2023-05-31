Путін не потрапить на інавгурацію Ердогана: кого відправлять замість нього

За даними російських журналістів, інавгурація переобраного турецького президента може відбутися 3 червня, проте офіційно дату ще оголошено.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін не буде присутній на інавгурації переобраного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Про це 31 травня заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, повідомляє російське видання ТАСС.

Повідомляється, що Москву на церемонії представлятиме спікер Державної думи Росії В'ячеслав Володін.

"Так, В'ячеслав Вікторович Володін", — підтвердив цю інформацію представник Путіна у розмові з журналістами.

У публікації також зазначається, що дата інавгурації Ердогана поки що невідома. Інформація про це буде оприлюднена після того, як у Туреччині буде оголошено остаточні результати другого туру президентських виборів. За даними видання, церемонія може відбутися 3 червня.

За даними видання "Верстка", Володимир Путін не залишав Росію з того часу, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. ЗМІ стверджують, що останній його закордонний візит відбувся 19 грудня 2022 року, коли їздив із робочим візитом до Мінська.

Нагадаємо, що 28 травня стало відомо про перемогу чинного президента Туреччини Реджепа Ердогана у другому турі президентських перегонів. Він здобув перемогу над Кемалем Киличдароглу із перевагою на рівні 4% голосів.

За даними ЗМІ від 31 травня, президенти України та Росії Володимир Путін та Володимир Зеленський планують приїхати до турецького колеги Реджепа Ердогана після його інавгурації. Очікується, що Путін матиме "особливий приватний візит".

Ми також писали про те, що 31 травня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Ердоган домовилися про проведення двосторонньої зустрічі "в найближчому майбутньому".