Путін зустрінеться з Ердоганом — у Кремлі підтвердили

За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, Путін привітав Ердогана з переобранням на другий президентський термін і обговорив з ним зустріч у найближчому майбутньому.

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Лідер Росії Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган домовилися про проведення зустрічі. Про це в середу, 31 травня, повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

Пєсков зазначив, що під час телефонної розмови, в якій Путін привітав Ердогана з перемогою на виборах та його переобранням на пост президента Туреччини, лідери висловили намір зустрітися у найближчому майбутньому.

"Справді, після дзвінка Путіна з привітаннями Ердогана з перемогою на виборах та його переобранням на пост президента Турецької Республіки, лідери підтвердили свою готовність вже в найближчій перспективі провести двосторонню зустріч", — повідомив Пєсков.

Однак поки що точної дати та місця зустрічі не встановлено. У Кремлі вже готуються до цієї події, готуючи відповідні заходи.

Зеленський та Путін зустрінуться з Ердоганом

Згідно з повідомленням турецької газети Hürriyet від 31 травня, після інавгурації Ердогана, запланованої на 3-4 червня, президент України Володимир Зеленський та лідер РФ Володимир Путін можуть прибути до Туреччини. За інформацією журналістів, першим візит до Анкари здійснить Путін.

Нагадаємо, нещодавно Reuters розкрило подробиці попередньої розмови між Ердоганом та Байденом, що відбулася перед інавгурацією першого. За інформацією ЗМІ, Анкара виявила бажання придбати винищувачі F-16 на суму 20 мільярдів доларів.

Також нагадаємо, 28 травня Ердоган здобув перемогу у другому турі президентських перегонів і з відривом 4% від його опонента, лідера опозиції Кемаля Киличдароглу.