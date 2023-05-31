Путин встретится с Эрдоганом — в Кремле подтвердили

По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на второй президентский срок и обсудил с ним встречу в обозримом будущем.

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Лидер России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о проведении встречи. Об этом в среду, 31 мая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

Песков отметил, что во время телефонного разговора, в котором Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах и его переизбранием на пост президента Турции, лидеры выразили намерение встретиться в ближайшем будущем.

"Действительно, после звонка Путина с поздравлениями Эрдогана с победой на выборах и его переизбранием на пост президента Турецкой Республики, лидеры подтвердили свою готовность уже в обозримой перспективе провести двустороннюю встречу", — сообщил Песков.

Однако пока точная дата и место встречи не установлены. В Кремле уже готовятся к этому событию, подготавливая соответствующие мероприятия.

Зеленский и Путин встретятся с Эрдоганом

Согласно сообщению турецкой газеты Hürriyet от 31 мая, после инаугурации Эрдогана, запланированной на 3-4 июня, президент Украины Владимир Зеленский и лидер РФ Владимир Путин могут прибыть в Турцию. Согласно информации журналистов, первым визит в Анкару совершит Путин.

Напомним, недавно Reuters раскрыло подробности предварительной беседы между Эрдоганом и Байденом, состоявшейся перед инаугурацией первого. Согласно информации СМИ, Анкара выразила желание приобрести истребители F-16 на сумму в 20 миллиардов долларов.

Также напомним, 28 мая Эрдоган одержал победу во втором туре президентской гонки с отрывом 4% от его оппонента, лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу.