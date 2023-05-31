Інавгурація Ердогана: Путін та Зеленський відвідають Туреччину, – ЗМІ

Три президенти говоритимуть про повномасштабну війну в Україні та "зернову угоду". А Путін матиме "особливий приватний візит", зазначили журналісти.

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Президенти України і Росії Володимир Путін та Володимир Зеленський планують приїхати до турецького колеги Реджепа Тайїпа Ердогана після його інавгурації. Про це повідомила кореспондент газети Hürriyet Ханде Фірат із посиланням на інформовані джерела.

Фірат зазначила, що інавгурацію обраного на посаду президента Ердогана заплановано на суботу, 3 червня. Очікується прибуття великої кількості іноземних лідерів, а Путін матиме "особливий приватний візит", додала вона.

Після російського президента до Ердогана приїде український лідер. Під час візитів Путін і Зеленський розмовлятимуть з Ердоганом про хід повномасштабної війни та "зернову угоду", розповіли джерела.

Окремо журналістка Hürriyet повідомила про нещодавню телефонну розмову Ердогана із президентом США Джо Байденом. Американський лідер нібито сказав, що не вважає тиск Заходу на Туреччину справедливим.

"Члени турецької делегації підняли голови та переглянулися, коли почули це. Потім Байден сказав: "Я хочу просувати питання постачання Туреччини F-16, але в Конгресі прислухаються до вимог Швеції. І це проблема", — описала вона суть діалогу.

Нагадаємо, що нещодавно Reuters з'ясувало подробиці розмови Ердогана та Байдена до інавгурації першого. За даними ЗМІ, Анкара хоче купити винищувачі F-16 на 20 мільярдів доларів.

Ердоган 28 травня виграв у другому турі президентських перегонів з відривом у 4% від опонента, лідера опозиції Кемаля Киличдароглу.