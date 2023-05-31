Путин не попадет на инаугурацию Эрдогана: кого отправят вместо него

По данным российских журналистов, инаугурация переизбранного турецкого президента может состояться 3 июня, однако официально дата еще оглашена.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 31 мая заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает российское издание ТАСС.

Сообщается, что Москву на церемонии будет представлять спикер Государственной думы России Вячеслав Володин.

"Да, Вячеслав Викторович Володин", — подтвердил эту информацию представитель Путина в разговоре с журналистами.

В публикации также говорится, что дата инаугурации Эрдогана пока неизвестна. Информация об этом будет обнародована после того, как в Турции будут объявлены окончательные результаты второго тура президентских выборов. По данным издания, церемония может пройти 3 июня.

По данным издания "Верстка", Владимир Путин не покидал Россию с тех пор как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. СМИ утверждают, что последний его зарубежный визит состоялся 19 декабря 2022 года, когда ездил с рабочим визитом в Минск.

Напомним, что 28 мая стало известно о победе действующего президента Турции Реджепа Эрдогана во втором туре президентской гонки. Он одержал победу над Кемалем Кылычдароглу с перевесом на уровне 4% голосов.

По данным СМИ от 31 мая, президенты Украины и России Владимир Путин и Владимир Зеленский планируют приехать к турецкому коллеге Реджепу Эрдогану после его инаугурации. Ожидается, что у Путина будет "особый приватный визит".

Мы также писали о том, что 31 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган договорились о проведении двухсторонней встречи "в обозримой перспективе".