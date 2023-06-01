Зерно в обмен на аммиак: ООН предлагает Украине и РФ договориться, – СМИ

Киев и Анкара согласились с новым предложением по улучшению работы "зернового коридора", Москва пока молчит. Подготовить трубопровод к транзиту аммиака можно за месяц, уверены украинские чиновники.

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Представители ООН предложили Киеву, Москве и Анкаре обсудить начало подготовки возобновления транзита российского аммиака через Украину. Параллельно стартуют переговоры по расширению "зернового соглашения", сообщили 31 мая источники агентства Reuters.

Россия в этом месяце согласилась продлить "зерновую сделку" на 2 месяца. Москва обещала прекратить инициативу, если не уберут препятствия для вывоза российского зерна и удобрений, отметило агентство.

Украина и Турция согласились с новым предложением для улучшения работы в Черноморском экспортном коридоре. Россия пока не ответила, отметил собеседник.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик на ежедневном брифинге для СМИ, сказал, что разговоры по поводу действия сделки продолжаются. Украинские власти говорят, что рабочим надо до 30 дней, чтобы подготовить трубопровод к транзиту аммиака.

В мае высокопоставленный источник в правительстве Украины сказал Reuters, что Киев рассмотрит вопрос разрешения транзита российского аммиака при условии, что Черноморскую сделку по зерну расширят большим количеством украинских портов и товарными группами.

Напомним, что в июне этого года в Киев хотят приехать шесть африканских президентов. Они хотят обсудить вопросы увеличения экспорта украинского зерна.

"Зерновое соглашение" продлили в очередной раз 17 мая, оно будет действовать еще два месяца.