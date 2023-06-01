Сгорели более 30 автобусов и машин: в российском Ногинске подожгли стоянку (видео)

Пожар вспыхнул ночью на автостоянке "Айтакс". Неизвестные облили горючей жидкостью 17 автобусов Hyundai, 15 микроавтобусов и припаркованные машины Mitsubishi, пишут СМИ.

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В российском Ногинске ночью 1 июня произошел сильный пожар на стоянке автомобилей и автобусов. Об этом сообщило российское медиа Baza.

По данным журналистов, огонь уничтожил более 30 машин и автобусов. По предварительной версии, стоянку кто-то поджег.

Огонь вспыхнул около 3 ночи на стоянке на Рабочей улице. В основном там оставляли автобусы и микроавтобусы.

"Огонь уничтожил 20 автобусов и 15 маршруток. Пожар потушили лишь через несколько часов. Поджигателя ищет полиция", — говорится в сообщении.

Другоие медиа Shot уточняет, что происшествие случилось на автостоянке "Айтакс" на улице Корякин Луг. Неизвестной жидкостью облили 17 автобусов Hyundai, 15 микроавтобусов, машины Mitsubishi Lancer и Galant.

Мощное пламя увидели местные жители и вызвали экстренные службы. Пожар удалось потушить к 6:00 утра по местному времени.

Владелец автостоянки подсчитывает убытки, а подозреваемых ищут, заключили журналисты.

Напомним, что 31 мая в округе Орехово-Зуевопод Москвой горел торговый центр из-за неисправной проводки на втором этаже. А 30 мая в подмосковном Осташево слышали взрывы, после которых загорелся спиртзавод.

Фокус уже писал об атаке беспилотником на Афипский НПЗ на севере Краснодарского края. На предприятии горела установка по перегонке мазута.