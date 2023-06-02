Отказ от воздушного пространства: авиакомпании Китая начали облетать Россию, — Reuters

По данным издания, Россия запретила авиакомпаниям из США и другим иностранным перевозчикам осуществлять полеты над своим воздушным пространством.

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Авиакомпании Китая прекратили полеты над российским воздушным пространством во время утвержденных рейсов в и из США. Об этом пишет издание Reuters.

В связи с запретом, введенным Вашингтоном на полеты российских авиакомпаний над территорией США, Россия приняла ответные меры, запретив авиакомпаниям из США и других иностранных перевозчиков осуществлять полеты над своим воздушным пространством.

Согласно данным FlightAware, китайские рейсы, которые недавно были одобрены Вашингтоном, начали избегать воздушного пространства России, тогда как ранее одобренные рейсы — все еще используют его.

Согласно сообщению издания, с мая Министерство транспорта США объявило о разрешении авиакомпаниям из Китая увеличить количество пассажирских рейсов в США до 12 еженедельных рейсов в оба конца. Это решение приравнивает количество разрешенных рейсов для китайских авиакомпаний к количеству, разрешенному Пекином для американских перевозчиков.

Помощник министра обороны США по вопросам авиации и международных отношений, Энни Петсонк, отказалась комментировать, связано ли разрешение на дополнительные рейсы авиакомпаний из Китая с отказом от использования российского воздушного пространства.

"Прямые рейсы имеют важное значение для увеличения взаимных визитов между китайским и американским народами. Мы надеемся, что восстановление большего количества рейсов будет способствовать увеличению потока людей и торговли между двумя странами", — отметил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнг.

Напомним, 19 мая возобновления авиасообщения с Российской Федерацией стало причиной драки между депутатами в парламенте Грузии. Депутат партии "Силы народа" Ираклий Берая набросился с кулаками на представителя оппозиционной политической силы "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе.

В этот же день российский пассажирский самолет, принадлежащий авиакомпании "Азимут", успешно приземлился в аэропорту Тбилиси. Участники акции протеста встречали воздушный лайнер в аэропорту с плакатами "Русский самолет иди на ***". Также протестующие перекрыли центральную улицу Тбилиси.