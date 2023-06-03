Охота на победителя: в Британии ищут счастливчика, выигравшего почти $140 млн

Энди Картер, старший советник по вопросам победителей Национальной лотереи, сообщил, что в пятничном тираже джекпот EuroMillions составлял 139,5 млн долларов. Организация знает, что есть выигрышный билет, но его владелец пока не объявился.

Related video

2 июня один из жителей Великобритании стал счастливым обладателем выигрышного билета EuroMillions. Его приз составил 111,7 миллиона фунтов стерлингов (почти 140 млн долларов). Об этом пишет Daily Star.

Победитель станет 16-м британцем, который когда-либо выигрывал в лотерею более 100 миллионов фунтов стерлингов.

Энди Картер, старший консультант по вопросам победителей Национальной лотереи, сообщил, что в пятничном тираже был сорван джекпот, но обладатель счастливого билета пока не объявился.

Организация знает, что есть выигрышней билет, но его владелец пока не объявился Фото: Daily Star

"Какая фантастическая ночь для британских игроков EuroMillions, поскольку один владелец билета сорвал сегодня специальный джекпот EuroMillions в размере 111,7 миллиона фунтов стерлингов. Игрокам настоятельно рекомендуется проверить свои билеты и позвонить нам, если они думают, что стали счастливым победителем сегодняшнего вечера", — заявил представитель лотереи.

Выигрышными номерами были 03, 12, 15, 25, 43, а дополнительными двумя номерами были 10 и 11.

Ранее Фокус писал, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе, мужчина расплакался от радости.

Также сообщалось, что женщина, выигравшая почти $350 млн в лотерею, получила меньше половины приза. Несмотря на то, что жительница Айовы разделила приз в размере $687,8 млн с другим победителем, в итоге она получила меньше половины от общей суммы из-за двух вариантов получения денег.