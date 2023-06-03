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Охота на победителя: в Британии ищут счастливчика, выигравшего почти $140 млн

Лотерея, лотерейный билет, приз, джекпот, сорвал джекпот, ищут победителя, счастливые номера
Фото: Daily Star | Победитель станет 16-м британцем, который когда-либо выигрывал в лотерею более 100 млн фунтов

Энди Картер, старший советник по вопросам победителей Национальной лотереи, сообщил, что в пятничном тираже джекпот EuroMillions составлял 139,5 млн долларов. Организация знает, что есть выигрышный билет, но его владелец пока не объявился.

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2 июня один из жителей Великобритании стал счастливым обладателем выигрышного билета EuroMillions. Его приз составил 111,7 миллиона фунтов стерлингов (почти 140 млн долларов). Об этом пишет Daily Star.

Победитель станет 16-м британцем, который когда-либо выигрывал в лотерею более 100 миллионов фунтов стерлингов.

Энди Картер, старший консультант по вопросам победителей Национальной лотереи, сообщил, что в пятничном тираже был сорван джекпот, но обладатель счастливого билета пока не объявился.

Лотерея, лотерейный билет, приз, джекпот, сорвал джекпот, ищут победителя, счастливые номера Fullscreen
Организация знает, что есть выигрышней билет, но его владелец пока не объявился
Фото: Daily Star

"Какая фантастическая ночь для британских игроков EuroMillions, поскольку один владелец билета сорвал сегодня специальный джекпот EuroMillions в размере 111,7 миллиона фунтов стерлингов. Игрокам настоятельно рекомендуется проверить свои билеты и позвонить нам, если они думают, что стали счастливым победителем сегодняшнего вечера", — заявил представитель лотереи.

Выигрышными номерами были 03, 12, 15, 25, 43, а дополнительными двумя номерами были 10 и 11.

Ранее Фокус писал, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе, мужчина расплакался от радости.

Также сообщалось, что женщина, выигравшая почти $350 млн в лотерею, получила меньше половины приза. Несмотря на то, что жительница Айовы разделила приз в размере $687,8 млн с другим победителем, в итоге она получила меньше половины от общей суммы из-за двух вариантов получения денег.