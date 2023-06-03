Полювання на переможця: у Британії шукають щасливчика, який виграв майже $140 млн

Енді Картер, старший радник з питань переможців Національної лотереї, повідомив, що у п'ятничному тиражі джекпот EuroMillions становив 139,5 млн доларів. Організація знає, що є виграшний білет, але його власник поки що не з'явився.

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2 червня один із мешканців Великобританії став щасливим володарем виграшного білета EuroMillions. Його приз становив 111,7 мільйона фунтів стерлінгів (майже 140 млн доларів). Про це пише Daily Star.

Переможець стане 16-м британцем, який колись вигравав у лотерею понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Енді Картер, старший консультант з питань переможців Національної лотереї, повідомив, що у п'ятничному тиражі було зірвано джекпот, але власник щасливого білета поки не з'явився.

Організація знає, що є виграшним квиток, але його власник поки не з'явився Фото: Daily Star

"Яка фантастична ніч для британських гравців EuroMillions, оскільки один власник квитка зірвав сьогодні спеціальний джекпот EuroMillions у розмірі 111,7 мільйона фунтів стерлінгів. Гравцям настійно рекомендується перевірити свої білети та подзвонити нам, якщо вони думають, що стали щасливим переможцем сьогодні заявив представник лотереї.

Виграшними номерами були 03, 12, 15, 25, 43, а додатковими двома номерами були 10 та 11.

Раніше Фокус писав, що у Британії чоловік зайшов купити хліб та виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-карту Національної лотереї шашликом із ресторану швидкого харчування, плануючи покупку свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.

Також повідомлялося, що жінка, яка виграла майже $350 млн у лотерею, отримала менше половини призу. Попри те, що мешканка Айови розділила приз у розмірі $687,8 млн з іншим переможцем, у результаті вона отримала менше половини від загальної суми через два варіанти отримання грошей.