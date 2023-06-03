Вызывает клаустрофобию: женщина год жила в "самой маленькой квартире" без окон и ванной (фото)

Алайна Рандаццо переехала в "самую маленькую квартиру" Нью-Йорка вместе со своей собакой Пименто и прожила в ней целый год. Иногда у ее гостей даже начиналась клаустрофобия.

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В США 25-летняя Алайна Рандаццо жила в квартире, которая была настолько мала и не имела окон, что у людей возникала клаустрофобия, когда они приходили в гости. Об этом пишет Daily Mail.

Женщина переехала в квартиру площадью 7,4 кв. метра в районе Адской кухни в Нью-Йорке в феврале 2022 года вместе со своей собакой Пименто.

Медиапланер и создатель контента, у девушки есть свой подкаст и канал на YouTube, из Сент-Луиса, штат Миссури, переехала в Большое яблоко в 2021 году и жила в роскошной многоэтажной квартире, платя 2500 долларов в месяц. Однако девушка хотела сэкономить немного денег и при этом жить в городе, и тогда она наткнулась на крошечное объявление на StreetEasy. В нем сдавалась в аренду квартира всего за $650.

"Я решила, что найду самую дешевую квартиру, которая будет находиться в пешей доступности от работы. Я хотела потратить свои деньги на то, чтобы жить своей жизнью и путешествовать. В то же время я звонила друзьям и спрашивала, действительно ли мне стоит это делать, живя в таком маленьком месте, но в конце концов я сказала себе, что только мое мнение должно иметь значение. Я подумала про себя, что это отличный способ создать воспоминания, это действительно то, что можно сделать только в молодости. Вы не можете сделать это, когда у вас есть семья, поэтому я подумала, почему бы и нет", — рассказала Алайна.

Женщина переехала в квартиру площадью 7,4 кв. метра в районе Адской кухни в Нью-Йорке Фото: коллаж Фокус

Сама квартира настолько мала, что в ней нет ни окон, ни духовки, ни даже ванной комнаты. В ней была маленькая раковина и кухонная зона, а также очень маленький холодильник и раскладной диван.

На самом деле квартира представляла собой двухуровневый мезонин (в архитектуре надстройка над средней частью жилого дома), где кровать располагалась выше, и чтобы добраться до нее, нужно было подняться по крутой лестнице. У нее была ванная комната, но она находилась за пределами квартиры, в коридоре.

Американка сказала, что не чувствовала себя неловко или небезопасно, пользуясь отдельной ванной комнатой, в основном из-за хороших отношений с соседями.

"Мы были большими друзьями. Мы ужинали, устраивали винные вечера. С одним из моих соседей мы просто стучались друг к другу в дверь, когда у нас были новости или что-то еще", — объяснила она.

Издание отмечает, что отсутствие окна может вызвать у людей чувство клаустрофобии, но световой люк помог, как и тот факт, что у нее был доступ к крыше, на которой она работала, когда была хорошая погода.

В феврале этого года она переехала в дом с пятью спальнями Фото: Alaina Randazzo

25-летняя девушка максимально использовала свое пространство, храня обувь в коридоре на улице и убирая много одежды в кладовку. Однако, несмотря на это, ей было очень трудно приглашать кого-либо в гости. В ее друзей в некоторых случаях даже начиналась клаустрофобия, и им приходилось спать на диване внизу.

Еще более сумасшедшей ситуацию делает то, что Алайна жила в "самой маленькой квартире" Нью-Йорка не одна, а вместе со своей собакой Пименто.

Прожив в квартире год, Алайна решила не продлевать контракт, и в феврале этого года она переехала в дом с пятью спальнями. Теперь у нее большая комната, куда можно поместить больше вещей, просторная гостиная и кухня, и даже собственный сад, в котором Пименто может бегать.

Несмотря на все трудности жизни в такой маленькой квартире, Алайна сказала, что ни о чем не жалеет и рада, что провела там этот год.

"На самом деле это очень помогло моей социальной жизни, потому что я часто выходила из квартиры. Я никогда не была дома. Я сделала воспоминания, которые буду помнить всю жизнь. Я рискнула, и это было здорово", — добавила американка.

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