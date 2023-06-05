На "геликах" с российскими номерами: СМИ зафиксировали "кадыровцев" в Грузии (фото, видео)

Журналисты связывают приезд участников формирований главы Чечни Рамзана Кадырова с бизнесменом Асламбеком Ахметхановым.

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Кортеж автомобилей Mercedes, на которых обычно передвигаются "кадыровцы", увидели на территории Грузии на автомагистрали вблизи села Натахтари. Телеканал "Мтавари" в Facebook опубликовал видео.

Позже в соцсетях также показали фотографию тех же транспортных средств. Автомобили зафиксировали уже на территории Батуми.

Как информирует "Эхо Кавказа ", автомобиль с такими же номерами можно увидеть в старой инстаграмме-посте бизнесмена Асламбека Ахметханова. "Кавказский узел" писал, что он управляет компанией "Юг-нефть". В 2020 году его судебные инстанции вынесли ему приговор за незаконную банковскую деятельность до года условно. Источники издания подтвердили связь Ахметханова с представителями преступного мира. Сообщалось, что он – чеченский авторитет по прозвищу "Черт".

Фото: МТАВАРИ

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров приехал у Асламбеку Ахметханову в апреле 2020 года. Он раскритиковал его за распитие спиртного в компании женщин. Ахметханов извинился за свое поведение в эфире государственной телекомпании.

Кадыров во время разговора с Ахметхановым потребовал от бизнесмена сообщить подробности закупки оружия. Также руководитель региона напомнил, как сын Ахметханова был участником потасовки во время первенства России по вольной борьбе.

Пока неизвестно, посетил ли территорию Грузии сам Ахметханов. Грузинские власти информацию, которая сейчас активно распространяется и обсуждается в соцсетях и СМИ, пока еще не комментировала. "Кадыровцы" находились на территории кавказского государства в течение нескольких дней, уже покинули страну из-за грузино-турецкой границы.

Напомним, в декабре 2022 года во временно оккупированном российскими войсками Крыму "кадыровцы" избили заступившегося за девушку мужчину. Они вывели его из ночного клуба в Симферополе и толпой напали.