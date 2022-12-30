Заступился за девушку: в сети появилось видео, как кадыровцы в Крыму избивают парня в клубе

Трое мужчин в военной форме вывели парня из ночного клуба в Симферополе и толпой напали на него. Силовиков из Чечни задержали и доставили в российский следственный комитет.

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26 декабря в ночном клубе "Монро" в оккупированном Симферополе силовики из Чечни жестоко избили парня, вступившегося за свою девушку. Сегодня, 30 декабря, интернет-издание Baza опубликовало видео кровавого инцидента.

На видео видно, как трое мужчин в военной форме начинают бить парня, после этого он падает и его добивают ногами. Девушка пытается защитить лежащего на полу, встав между ним и нападающими, но неизвестный мужчина в гражданской одежде успевает ударить парня ногой по голове.

Журналисты уже рассказывали, что нападавшие — это четверо лейтенантов из Чечни и "смотрящий" на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей Хасан Ибрагимов, которого мэр Мелитополя Иван Федоров называет племянником главы Чечни Рамзана Кадырова.

Один из чеченцев позволил себе грубое обращение с незнакомой ему девушкой в ночном клубе. После того как ее парень вступился, его избили.

Все пятеро нападавших были задержаны и доставлены в российский следственный комитет в оккупированном Крыму.

Напомним, 23 декабря грузинский аналитик данных Иракли Комахидзе сообщил, что в Украине ликвидировали спецназовца полка "Ахмат" Рамиза Мамедова. Он пошел на войну в качестве добровольца без опыта срочной службы.

21 декабря мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в оккупированный город завезли много "кадыровцев". Чеченские боевики прибыли после назначения нового "смотрящего" Хасана Ибрагимова, который, по словам градоначальника, является племянником Кадырова.