Заступився за дівчину: у мережі з'явилося відео, як кадирівці в Криму б'ють хлопця у клубі

Троє чоловіків у військовій формі вивели хлопця з нічного клубу в Сімферополі та натовпом напали на нього. Силовиків із Чечні затримали й доставили до російського слідчого комітету.

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26 грудня в нічному клубі "Монро" в окупованому Сімферополі силовики з Чечні жорстоко побили хлопця, який заступився за свою дівчину. Сьогодні, 30 грудня, інтернет-видання Baza опублікувало відео кривавого інциденту.

На відео видно, як троє чоловіків у військовій формі починають бити парубка, після цього він падає, і його добивають ногами. Дівчина намагається захистити хлопця, який лежить на підлозі, вставши між ним і нападниками, але невідомий чоловік у цивільному одязі встигає вдарити хлопця ногою по голові.

Журналісти вже розповідали, що нападники — це четверо лейтенантів із Чечні та "Хасан Ібрагімов", якого мер Мелітополя Іван Федоров називає племінником голови Чечні Рамзана Кадирова.

Один із чеченців дозволив собі грубе поводження з незнайомою йому дівчиною в нічному клубі. Після того, як її хлопець заступився, його побили.

Усіх п'ятьох нападників було затримано та доставлено до російського слідчого комітету в окупованому Криму.

Нагадаємо, 23 грудня грузинський аналітик даних Іраклі Комахідзе повідомив, що в Україні ліквідували спецназівця полку "Ахмат" Раміза Мамедова. Він пішов на війну як добровольець без досвіду строкової служби.

21 грудня мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що в окуповане місто завезли багато "кадирівців". Чеченські бойовики прибули після призначення нового "смотрящого" Хасана Ібрагімова, який, за словами градоначальника, є племінником Кадирова.