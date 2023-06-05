На "геліках" із російськими номерами: ЗМІ зафіксували "кадировців" у Грузії (фото, відео)

Журналісти пов'язують приїзд учасників формувань голови Чечні Рамзана Кадирова з бізнесменом Асламбеком Ахметхановим.

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Кортеж автомобілів Mercedes, на яких зазвичай пересуваються "кадировці", побачили на території Грузії на автомагістралі поблизу села Натахтарі. Телеканал "Мтаварі" в Facebook опублікував відео.

Пізніше в соцмережах також показали фотографію тих самих транспортних засобів. Автомобілі зафіксували вже на території Батумі.

Як інформує "Эхо Кавказа", автомобіль із такими самими номерами можна побачити в старому інстаграм-дописі бізнесмена Асламбека Ахметханова. "Кавказский узел" писав, що він керує компанією "Юг-нефть". У 2020 році його судові інстанції йому винесли вирок за незаконну банківську діяльність до року умовно. Джерела видання підтвердили зв'язок Ахметханова з представниками злочинного світу. Повідомляли, що він – чеченський авторитет на прізвисько "Чорт".

Фото: МТАВАРІ

Керівник Чечні Рамзан Кадиров приїхав до Асламбека Ахметханова у квітні 2020 року. Він розкритикував його за розпивання спиртного в компанії жінок. Ахметханов перепросив за свою поведінку в ефірі державної телекомпанії.

Кадиров під час розмови з Ахметхановим зажадав від бізнесмена повідомити подробиці закупівлі зброї. Також керівник регіону нагадав, як син Ахметханова був учасником бійки під час першості Росії з вільної боротьби.

Наразі невідомо, чи відвідав територію Грузії сам Ахметханов. Грузинська влада має інформацію, яка нині активно розповсюджується та обговорюється в соцмережах і ЗМІ, наразі ще не коментувала. "Кадировці" перебували на території кавказької держави протягом кількох днів, уже залишили країну через грузино-турецький кордон.

Нагадаємо, у грудні 2022 року в тимчасово окупованому російськими військами Криму "кадирівці" побили чоловіка, який заступився за дівчину. Вони вивели його з нічного клубу в Сімферополі та натовпом напали.