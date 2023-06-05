"Маленькая Италия": в Британии в заросшем саду обнаружили секретный лабиринт (фото)

Марк Борн и его жена Мюриэл создали "таинственное" место как святыню итальянской архитектуры. Мужчина обустраивал его на протяжении 25 лет.

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Удивительная "маленькая Италия" с около 200 статуями, зданиями и другими произведениями искусства была обнаружена в неухоженном саду в Уэльсе. Об этом пишет Daily Star.

Марк Борн с женой Мюриэл создали "таинственное" место как святыню итальянской архитектуры на окраине Корриса, между Долгеллау и Мачинлетом.

"Было обнаружено около 200 объектов, которые вместе составляют целый лабиринт. Не только здания, но и статуи, мемориальные доски и диковинки. До начала работ по консервации, несколько лет назад, было известно лишь о 30 сооружениях. Я совершенно обожаю это место. Мне не нравится называть это народным искусством, потому что это гораздо больше. Это такое важное место, одно из самых важных в Уэльсе", — сказал Джонатан Фелл, куратор участка.

Издание отмечает, что старые материалы, от котлов для стирки до колпачков от ступиц, были переработаны для создания структуры, а затем заключены в проволоку, готовую к бетонированию.

Проектировщик этих маленьких зданий исчезал на несколько недель в Италии, возвращаясь домой с эскизами, полными архитектурных чертежей, которые вдохновляли его на следующую постройку. В течение 25 лет мистер Борн перевозил тысячи ведер воды и балласта из Афон-Дери в долине внизу, чтобы смешать их с бетоном для получения раствора.

В попытке сохранить коттедж и сады, участок был передан в доверительное управление еще до пандемии Фото: Daily Post Wales

Маломощный Datsun 4x4 и прицеп выполнили часть тяжелой работы, но для последнего участка, до самого сада, потребовались мускулы и сила.

"Этот парень 25 лет таскал сотни тонн бетона, воды и балласта по склону холма с уклоном от 30 до 45 градусов", — говорит Джонатан.

В попытке сохранить коттедж и сады, участок был передан в доверительное управление еще до пандемии. Его попечитель, Ричард Уитерс уговорил друга семьи Фелла координировать спасение места, известного в округе как "Mark's Folly". Люди в деревне считали его "сумасшедшим".

"Там сотни предметов — по меньшей мере 200 — и еще больше может быть найдено. Но я уверен, что мы нашли большую часть того, что он построил. По крайней мере, 95% сада уже раскрыто", — вздохнул Джонатан.

Помимо копий итальянских достопримечательностей, более трети участка занимает архитектура эпохи Возрождения неизвестного происхождения.

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