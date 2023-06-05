"Маленька Італія": у Британії в зарослому саду виявили секретний лабіринт (фото)

Марк Борн і його дружина Мюріел створили "таємниче" місце як святиню італійської архітектури. Чоловік облаштовував його протягом 25 років.

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Дивовижну "маленьку Італію" з близько 200 статуями, будівлями й іншими витворами мистецтва виявили в недоглянутому саду у Вельсі. Про це пише Daily Star.

Марк Борн із дружиною Мюріел створили "таємниче" місце як святиню італійської архітектури на околиці Корріса, між Долгеллау та Мачинлетом.

"Було виявлено близько 200 об'єктів, які разом становлять цілий лабіринт. Не тільки будівлі, а й статуї, меморіальні дошки й дива. До початку робіт із консервації, кілька років тому, було відомо лише про 30 споруд. Я абсолютно обожнюю це місце. Мені не подобається називати це народним мистецтвом, тому що це набагато більше. Це таке важливе місце, одне з найважливіших у Вельсі", — сказав Джонатан Фелл, куратор ділянки.

Видання зазначає, що старі матеріали, від котлів для прання до ковпачків від маточок, були перероблені для створення структури, а потім поміщені в дріт, готовий до бетонування.

Проєктувальник цих маленьких будівель зникав на кілька тижнів в Італії, повертаючись додому з ескізами, повними архітектурних креслень, які надихали його на таку споруду. Протягом 25 років містер Борн перевозив тисячі відер води й баласту з Афон-Дері в долині внизу, щоб змішати їх із бетоном для отримання розчину.

У спробі зберегти котедж і сади ділянку передали в довірче управління ще до пандемії Фото: Daily Post Wales

Datsun 4x4 із не високою потужністю й причіп виконали частину важкої роботи, але для останньої ділянки, до самого саду, були потрібні м'язи й сила.

"Цей хлопець 25 років тягав сотні тонн бетону, води й баласту по схилу пагорба з ухилом від 30 до 45 градусів", — говорить Джонатан.

У спробі зберегти котедж і сади ділянку передаи в довірче управління ще до пандемії. Його піклувальник Річард Вітерс умовив друга сім'ї Фелла координувати порятунок місця, відомого в окрузі як "Mark's Folly". Люди в селі вважали його "божевільним".

"Там сотні предметів — щонайменше 200, — і ще більше може бути знайдено. Але я впевнений, що ми знайшли більшу частину того, що він збудував. Принаймні 95% саду вже розкрито", — зітхнув Джонатан.

Крім копій італійських визначних пам'яток, понад третину ділянки займає архітектура епохи Відродження невідомого походження.

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Також раніше повідомлялося, що покинутий маєток засудженого мільйонера "розвалюється". Палац Гамільтон колись вважався одним із найдорожчих приватних будинків, що будуються у Великій Британії. Роботи над маєтком зупинилися після того, як його власник посварився з архітектором.