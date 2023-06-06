Шестичасовые перерывы: мужчину уволили с работы за ежедневные походы в туалет

Ежедневные перерывы на туалет мужчины по фамилии Ванг не вписывались в рамки разумных и нормальных физиологических потребностей, несмотря на то, что в качестве причины он назвал проблемы со здоровьем.

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В Китае мужчина по фамилии Ванг был уволен за то, что ежедневно проводил в туалете до шести часов во время своей восьмичасовой рабочей смены. Об этом пишет Laodong Daily.

Китайский суд недавно постановил, что ежедневные перерывы на туалет работника "не вписывались в рамки разумных и нормальных физиологических потребностей человека", несмотря на то, что в качестве причины он назвал проблемы со здоровьем.

В декабре 2014 года мужчине была сделана операция по поводу аноректальной проблемы, но боль сохранялась и спустя несколько месяцев. По его словам, состояние здоровья заставляло его находиться в туалете от трех до шести часов каждый день, начиная с июля 2015 года.

В официальных документах неназванной компании в Тяньцзине говорится, что Ванг, например, только с 7 по 15 сентября 2015 года пользовался туалетом более 20 раз.

В сентябре 2015 года мужчину уволили из компании, так как последняя сослалась на свои правила в отношении опозданий, прогулов и ухода с работы раньше положенного срока.

Через месяц Ванг обжаловал свое увольнение и попросил вернуть ему должность.

Трудовой спор в итоге дошел до высокого суда, но судья вынес решение не в его пользу, так как власти сочли решение компании "законным и обоснованным".

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