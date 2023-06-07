Нереальная удача: женщина сорвала два джекпота по $1 млн в одной лотерее за 2 месяца

Альтовиза Моррис дважды сорвала джекпот, играя в одну и ту же лотерею. После окончания сделки по покупке дома женщина зашла в магазин и купила еще один лотерейный билет. История успеха повторилась спустя 2 месяца.

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41-летняя Альтовиза Моррис из штата Флорида (США) получила приз в размере 1 миллиона долларов США по лотерейному билету скретч-лотереи после того, как двумя месяцами ранее выиграла такую же сумму в той же игре. Об этом пишет UPI.

Лотерея Флориды сообщила, что женщина из Орландо получила свой первый приз по лотерейному билету 500X The Cash, который она купила в магазине 7-Eleven на Вест Колониал Драйв в Уинтер Гардене.

Моррис использовала свой первый выигрыш, чтобы внести первый взнос за новый дом.

"После окончания сделки по покупке жилья я зашла в продуктовый магазин Sunoco в Клермонте, и все повторилось. Я до сих пор не могу поверить, что это происходит", — говорит Моррис.

Второй приз в размере 1 миллиона долларов Моррис получила всего через два месяца после своего первого визита в штаб-квартиру лотереи.

Двукратная победительница не сообщила, есть ли у нее какие-либо ближайшие планы на свой последний приз.

Оба продавца, у которых она купила билеты, также получили бонусные комиссионные в размере 2 000 долларов за продажу выигрышных билетов Scratch-Off.

Игра 500X THE CASH с главным призом в $25 млн. предлагает наилучшие шансы стать миллионером в одночасье. Шансы выиграть приз в $1 млн. составляют 1 к 1 000, согласно данным лотереи Флориды.

Ранее Фокус писал, что мужчина "превратил" выигрыш в 20 долларов в 2 миллиона. У него не было с собой денег на два лотерейных билета, поэтому он смог купить только один. Он выиграл приз в 20 долларов. На эти деньги американец приобрел второй билет, который принес ему 2 миллиона долларов.

Также сообщалось, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе, мужчина расплакался от радости.