Нереальна удача: жінка зірвала два джекпоти по $1 млн в одній лотереї за 2 місяці

Альтовіза Морріс двічі зірвала джекпот, граючи в ту саму лотерею. Після закінчення операції купівлі будинку жінка зайшла до магазину і купила ще один лотерейний білет. Історія успіху повторилася через 2 місяці.

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41-річна Альтовіза Морріс зі штату Флорида (США) отримала приз у розмірі 1 мільйона доларів США за лотерейним білетом скретч-лотереї після того, як двома місяцями раніше виграла таку саму суму в тій же грі. Про це пише UPI.

Лотерея Флориди повідомила, що жінка з Орландо отримала свій перший приз з лотерейного білета 500X The Cash, який вона купила у магазині 7-Eleven на Вест Колоніал Драйв у Вінтер Гардені.

Морріс використала свій перший виграш, щоб зробити перший внесок за новий будинок.

"Після закінчення операції з купівлі житла я зайшла до продуктового магазину Sunoco у Клермонті, і все повторилося. Я досі не можу повірити, що це відбувається", — каже Морріс.

Другий приз у розмірі 1 мільйона доларів Морріс отримала лише через два місяці після першого візиту до штаб-квартири лотереї.

Дворазова переможниця не повідомила, чи має якісь найближчі плани на свій останній приз.

Обидва продавці, у яких вона купила білети, також отримали бонусні комісійні у розмірі 2000 доларів за продаж виграшних квитків Scratch-Off.

Гра 500X THE CASH з головним призом $25 млн пропонує найкращі шанси стати мільйонером відразу. Шанси виграти приз у $1 млн становлять 1 до 1 000, згідно з даними лотереї Флориди.

Раніше Фокус писав, що чоловік "перетворив" виграш у 20 доларів на 2 мільйони. У нього не було з собою грошей на два лотерейні білети, тому він зміг купити лише один. Він виграв приз у 20 доларів. На ці гроші американець придбав другий квиток, який приніс йому 2 мільйони доларів.

Також повідомлялося, що у Британії чоловік зайшов купити хліб і виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-карту Національної лотереї шашликом із ресторану швидкого харчування, плануючи покупку свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.