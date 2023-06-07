"Падали, как кегли": легенда бокса в одиночку расправился с бандой из 18 человек (фото)

Ленни МакЛин снялся в культовом фильме Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола", а также принимал участие в нелицензированных драках, по его словам, их было около 3 тысяч.

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Бывший боксер и актер Ленни МакЛин, который умер 28 июля 1998, однажды избил банду из 18 человек — и нанес им настолько сильные травмы, что его обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом пишет The Sun.

МакЛин, известный как "самый суровый человек в Великобритании", завоевал свою печальную репутацию, приняв участие в тысячах боев, связавшись с преступным миром и работая в качестве беспринципного вышибалы.

Издание пишет, что мужчина показал, почему у него такая пугающая репутация, работая на входе в клуб Barbican на лондонском рынке Смитфилд.

Ленни МакЛин снялся в культовом фильме Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола" Фото: The Sun

Ведущие программы Let Them Fight: A Comedy History Podcast, Джейкоб Триммер и Тим Грошель, вспомнили ту роковую ночь, когда банда из 18 человек выпивал на мальчишнике в баре и начали вести себя неадекватно.

"Они пили всю ночь, но вдруг им не понравились цены, и когда девушка за барной стойкой попросила у них 38 фунтов — неплохо для 18 напитков — они сказали ей, чтобы она убиралась", — сказал один из ведущих.

Группа парней продолжила оскорблять барменшу, и вскоре она была в слезах. Затем Ленни решил, что ребятам пора уходить.

"Ладно, вы все пьяны, вас 18 человек, и вы очень храбрые. Если хотите подраться, мы выйдем на улицу", — сказал боксер.

Когда группа направилась к двери, они, по сообщениям, начали вооружаться всем, что попадалось под руку — стаканами, бутылками, пепельницами — и засовывали их в карманы.

В автобиографии Ленни утверждал, что участвовал в 2000-3000 нелицензированных драках Фото: Lad Bible

На выходе Ленни спросил владельца заведения, Денниса Маккарти, не собирается ли он помочь разобраться с мафией. Деннис, видимо, просто ответил: "Я заплачу тебе за это", и закрыл за ними дверь. После этого вышибала, как говорят, приступил к разборкам с целой бандой.

"Я вытащил из кармана маленький симпатичный кастет и прошелся по ним. Они падали, как кегли, а я резал направо и налево, как маньяк", — вспоминал Ленни автобиографии "The Guv'nor".

К моменту прибытия полиции Ленни утверждал, что повалил девятерых из них на пол, а полицейские арестовали всех, кого смогли увидеть. Пятерых из группы, как сообщается, пришлось доставить в больницу для лечения.

Остальные участники вечеринки и сам вышибала были заперты в Snow Hill nick, где они начали трезветь. Боксер продолжал кричать на них через щель в двери своей камеры. Полицейский сказал Ленни, что его могут привлечь к ответственности за нанесение телесных повреждений, поскольку у некоторых мужчин на вечеринке были сломаны челюсти, а у другого сломаны пять ребер.

К счастью для Ленни, этого не произошло. Через три недели ему сообщили, что обвинения будут сняты. В автобиографии он утверждал, что участвовал в 2000-3000 нелицензированных драках.

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