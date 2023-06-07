Обсудят поддержку Украины: Байден проведет встречу со Столтенбергом

Ключевым вопросом станет продолжение оказания финансовой и военной помощи Украине "в свете жестокой агрессивной войны, которую ведет Россия".

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В понедельник, 12 июня, состоится встреча президента США Джо Байдена с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой планируется обсудить различные вопросы, включая помощь Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает CNN.

Жан-Пьер отметила, что одной из ключевых тем встречи Байдена со Столтенбергом будет обсуждение предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.

"Они рассмотрят подготовку к саммиту, включая работу по дальнейшему укреплению союзнического сдерживания и обороны, выполнению обязательств по инвестициям в оборону, принятых на саммите в Уэльсе в 2014 году, и углублению партнерства НАТО", — рассказала пресс-секретарь.

Она также отметила, что Байден и Столтенберг обсудят вопросы поддержки Украины "в свете жестокой агрессивной войны, которую ведет Россия".

Напомним, что 2 июня Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет втягивать ни одну страну НАТО в войну с Россией. Выступая на пресс-конференции в Киеве президент добавил: Киев не ищет альтернативу, но нуждается в гарантиях безопасности.

1 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину необходимо подготовить к окончанию войны. Североатлантический Альянс намерен продолжить поддерживать Украину и после завершения боевых действий, чтобы предотвратить новое вторжение.