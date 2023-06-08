За неделю до обращения Зеленского: в Швейцарии "правые" заблокировали выделение Украине €5 млрд

Против плана, представленного министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, проголосовали 105 депутатов Национального собрания.

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Нижняя палата парламента Швейцарии отклонила предложение о выделении более пяти миллиардов евро на поддержку Украины в течение следующих пяти-десяти лет. Об этом сообщает швейцарский вещатель RST.

Решение об отклонении законопроекта было принято Собранием Федерального совета Швейцарии со счетом 105 голосов против 86. Это произошло за неделю до предстоящего обращения президента Украины Владимира Зеленского в парламент Швейцарии.

В то же время, Совет кантонов (верхняя палата парламента Швейцарии) подтвердил свою позицию, разрешив странам, покупающим швейцарские военные материалы, реэкспортировать их в страны, участвующие в вооруженных конфликтах, при соблюдении определенных условий.

"Федеральный совет уже составил три пакета поддержки для Украины, не говоря уже о принятии беженцев. Поскольку война все еще продолжается, мы пока не можем сказать, какие будут нужды в восстановлении", — сказал советник федерального правительства страны Игнацио Кассис.

Большинство Национального комитета, который инициировал представление в парламент о плане поддержки, считали, что Украина уже нуждается в значительном количестве средств, в том числе для гуманитарной помощи, защиты гражданского населения, разминирования, содействия миру и восстановления гражданской инфраструктуры.

"Если на 2023-2024 годы запланировано около 300 миллионов евро, то в течение следующих шести лет помощь достигнет еще примерно 1,8 миллиарда евро", – сказал он.

Напомним, что 1 июня стало известно, что швейцарский оборонный концерн Ruag хочет продать Украине 96 танков Leopard 1.

Также глава МИД Игнацио Кассис сообщал, что Швейцария намерена предоставить Украине $1,5 млрд к уже предоставленным средствам.