"Друг Владимира Путина": Украине нужно поражение Трампа на выборах, — The Guardian

Как отмечает обозреватель Джонатан Фридланд, большинство республиканцев в Конгрессе по-прежнему поддерживают Украину, однако есть исключения.

Related video

Победа Дональда Трампа на грядущих президентских выборах в 2024 году несет угрозу для Украины. Такое мнение высказал обозреватель The Guardian Джонатан Фридланд в своей статье от 9 июня.

Фридланд считает, что бывший американский президент, вероятно, готов встать на сторону России и отказаться от "борьбы, которую должен выиграть свободный мир".

"Трамп — хорошо зарекомендовавший себя друг Владимира Путина, скептически относящийся к достоинствам продолжающейся поддержки Киева США", — говорится в публикации.

Автор статьи также утверждает, что несмотря на новое уголовное обвинение, Дональд Трамп все еще является лидером в борьбе за выдвижение кандидатуры от республиканцев на пост президента США. По мнению Фридланда, Трамп "переделал Республиканскую партию по своему образу и подобию".

Он указал на то, что большинство республиканцев в Конгрессе по-прежнему поддерживают Украину, однако есть исключения. Так, соперник Трампа губернатор Флориды Рон ДеСантис, повторил тезисы Москвы в марте, назвав войну "территориальным спором", что позже пытался опровергнуть.

Фридланд отметил, что Киев ведет борьбу не только за свое существование, но и за принципы, важные для всего мира. По его словам, Украина не может одержать победу в этой борьбе в одиночку.

"Она не может победить только при поддержке своих европейских соседей, что, хотя и необходимо, но недостаточно. Для этого нужны Соединенные Штаты, их мускулы и их деньги. Бедственное положение Херсона и обвинение в Майами связаны: мир отчаянно нуждается в поражении Дональда Трампа", — заключил Джонатан Фридланд.

Напомним, что 4 мая экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз сделал заявление касательно окончания войны в Украине. Он считает, что положил бы ей конец через 24 часа, если бы стал президентом США.

В свою очередь Владимир Зеленский 13 мая напомнил, что Дональд Трамп уже был президентом США, в то время, как в Украине шла война. Украинский лидер отметил, что этот вопрос никто не решил. И именно по этой причине наша страна оказалась в нынешней ситуации.