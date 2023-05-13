Зеленский ответил на заявления Трампа: уже был президентом и войну не завершил

По словам Владимира Зеленского, в свое время Путин получил сигнал, что можно пойти дальше. Именно поэтому Украина оказалась в сегодняшней ситуации.

Related video

Бывший президент США Дональд Трамп не смог завершить войну в Украине, когда занимал этот пост. Об этом итальянским журналистам напомнил Владимир Зеленский — сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи украинского лидера с медиа 13 мая.

Глава государства напомнил, что бывший президент США Дональд Трамп, который обещал завершить войну Российской Федерации против Украины в течение суток, не закончил ее даже до полномасштабного вторжения.

"Трамп был президентом, у нас была встреча. Тогда не было полномасштабного вторжения, но была война… Я не уверен, что он тогда был глубоко в этом вопросе, но он не решил этот вопрос", – отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что этот вопрос никто не решил. И именно по этой причине Украина оказалась в сегодняшней ситуации.

"Путин получил сигнал: "То есть, можно так. Немножечко надо подождать, надо поработать со странами и можно пойти дальше". Вот почему он пошел дальше", – сказал украинский лидер.

Заявление Трампа о войне в Украине и Путине

Как сообщил американский телеканал CNN 11 мая, 45-й президент Соединенных Штатов Америки во время дебатов с избирателями в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир) заявил, что сейчас не время называть президента России Владимира Путина военным преступником.

"Если вы скажете, что он военный преступник, будет гораздо сложнее заключить сделку, чтобы прекратить это дело (войну в Украине — ред.). Если он будет военным преступником, люди захотят схватить его, чтобы казнить, он будет сражаться гораздо сильнее, чем при других обстоятельствах. Это то, что можно обсудить позже", — заявил Трамп.

Трамп не стал говорить, хочет ли он, чтобы Россия или Украина выиграли войну, когда его спросила об этом ведущая дебатов Кейтлан Коллинз из CNN.

"Я не думаю о победе и поражении. Я думаю о том, как все уладить, чтобы мы перестали убивать всех этих людей", — сказал Трамп.

На второй вопрос модератора о том, хочет ли бывший президент победы Украины, Трамп не стал отвечать прямо, сказав, что хочет, чтобы "все перестали умирать".

"Русские и украинцы, я хочу, чтобы они перестали умирать. И я сделаю это в течение 24 часов", — заявил Трамп.

Напомним, 5 мая экс-президент Соединенных Штатов Америки выступил на Конференции консервативного политического действия, которая прошла в Будапеште, и назвал венгерского премьера "выдающимся лидером".

Накануне, 4 мая на Конференции консервативного политического действия выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик заявил, что если бы Дональд Трамп остался президентом США, то полномасштабной войны Украины с Россией можно было бы избежать.