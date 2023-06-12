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Британская пара купила целую "французскую деревню" по цене одного дома (фото)

Небольшая деревня, деревня во Франции, дома, здания, недвижимость, историческая деревушка
Фото: SWNS | Семья устала от жизни в Британии и купила недвижимость на юго-западе Франции

Лиз и Дэвид Мерфи покинули родной край и продали свой дом в Манчестере, чтобы купить историческую деревушку на юго-западе Франции, где шесть объектов недвижимости продавались по цене одного дома.

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Лиз и Дэвид Мерфи из Великобритании продавшие свой дом, смогли купить на вырученные деньги целую "французскую деревню". Об этом пишет Daily Star.

Семья из четырех человек, устала от жизни в Британии и выставили на продажу свое жилье с тремя спальнями, которое в итоге было продано за 400 000 фунтов стерлингов.

"Мы оба работали с 9 до 5 в Англии, у нас была напряженная жизнь, дети были в кружках после школы, и это было похоже на бесконечную беговую дорожку", — сказала Лиз.

Пара решила переехать на юго-запад Франции и использовала деньги от продажи дома, чтобы в январе 2021 года приобрести деревушку в регионе Пуату-Шаранта, состоящую из шести зданий. Все они стоили меньше, чем их дом в Великобритании. На эти же средства они также приобрели два амбара, три акра земли и два бассейна 10х15 м, которые они отремонтировали с помощью местных мастеров.

Небольшая деревня, деревня во Франции, дома, здания, недвижимость, историческая деревушка Fullscreen
Семья Мерфи потратили 300 000 фунтов стерлингов на купленные здания
Фото: SWNS

Мерфи потратили 300 000 фунтов стерлингов на купленные здания, после чего отремонтировали их и превратили в дома для своей семьи и для сдачи в аренду на время отпуска.

Лиз и Дэвид, которые оба работали в радиоиндустрии, в конце прошлого года переехали в самый большой дом со своими двумя детьми — 12-летним Томом и восьмилетней Шарлоттой. Мама и отчим Лиз переехали в здание напротив. Пара надеется, что четыре оставшихся дома, все из которых были переделаны в помещения для отдыха, будут приносить им хороший доход, когда бизнес начнет процветать.

Британка сказала, что идея впервые возникла у пары, когда они оба сидели дома во время пандемии коронавирус и поняли, что жизнь проходит мимо них.

"Мы поняли, что проводим мало времени с детьми, и решили, что должны что-то сделать, чтобы изменить всю нашу жизнь. Мы много лет говорили о переезде во Францию. У нас возникло внезапное желание сделать это, и мы решились. У нас шесть домов и еще один большой сарай, который мы переделали в игровую комнату и мастерскую, три акра земли и развалины. Это действительно похоже на выигрыш в лотерею", — сказала она.

Семейная пара, муж и жена, переехали в другой город, купили деревню, пара купила деревню, Fullscreen
Впервые такая идея возникла у пары во время пандемии коронавируса
Фото: SWNS

Сейчас пара говорит, что они живут как "миллионеры" и не планируют возвращаться в Британию несмотря на то, что ни один из них не знает французского языка.

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Также ранее сообщалось, что заброшенный особняк осужденного миллионера "разваливается". Дворец Гамильтон когда-то считался одним из самых дорогих строящихся частных домов в Великобритании. Работы над особняком остановились после того, как его владелец рассорился с архитектором.