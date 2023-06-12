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Британська пара купила ціле "французьке село" за ціною одного будинку (фото)

Невелике село, село у Франції, будинки, будівлі, нерухомість, історичне село
Фото: SWNS | Сім'я втомилася від життя у Британії та купила нерухомість на південному заході Франції

Ліз та Девід Мерфі залишили рідний край і продали свій будинок у Манчестері, щоб купити історичне село на південному заході Франції, де шість об'єктів нерухомості продавалися за ціною одного будинку.

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Ліз і Девід Мерфі з Великобританії продали свій будинок, змогли купити на вторговані гроші ціле "французьке село". Про це пише Daily Star.

Сім'я з чотирьох людей втомилася від життя в Британії й виставили на продаж своє житло з трьома спальнями, яке було продано за 400 000 фунтів стерлінгів.

"Ми обидва працювали з 9 до 5 в Англії, у нас було напружене життя, діти були в гуртках після школи, і це було схоже на нескінченну бігову доріжку", — сказала Ліз.

Пара вирішила переїхати на південний захід Франції та використала гроші від продажу будинку, щоб у січні 2021 року придбати село в регіоні Пуату-Шаранта, яке складається з шести будівель. Всі вони коштували менше, ніж їхній будинок у Великій Британії. На ці ж кошти вони також придбали дві комори, три акри землі та два басейни 10х15 м, які вони відремонтували за допомогою місцевих майстрів.

Невелике село, село у Франції, будинки, будівлі, нерухомість, історичне село Fullscreen
Родина Мерфі витратила 300 000 фунтів стерлінгів на куплені будівлі
Фото: SWNS

Мерфі витратили 300 000 фунтів стерлінгів на куплені будівлі, після чого відремонтували їх і перетворили на будинки для своєї сім'ї та для здачі в оренду на час відпустки.

Ліз та Девід, які обидва працювали в радіоіндустрії, наприкінці минулого року переїхали до найбільшого будинку зі своїми двома дітьми — 12-річним Томом та восьмирічною Шарлоттою. Мама та вітчим Ліз переїхали до будівлі навпроти. Пара сподівається, що чотири будинки, що залишилися, всі з яких були перероблені в приміщення для відпочинку, будуть приносити їм хороший дохід, коли бізнес почне процвітати.

Британка сказала, що ідея вперше виникла у пари, коли вони обидва сиділи вдома під час пандемії коронавірусу і зрозуміли, що життя проходить повз них.

"Ми зрозуміли, що проводимо мало часу з дітьми, і вирішили, що маємо щось зробити, щоб змінити все наше життя. Ми багато років говорили про переїзд до Франції. У нас виникло раптове бажання зробити це, і ми зважилися. Шість будинків і ще один великий сарай, який ми переробили в ігрову кімнату та майстерню, три акри землі та руїни. Це справді схоже на виграш у лотерею", — сказала вона.

Сімейна пара, чоловік і дружина, переїхали в інше місто, купили село, пара купила село, Fullscreen
Вперше така ідея виникла у пари під час пандемії коронавірусу
Фото: SWNS

Зараз пара каже, що вони живуть як "мільйонери" і не планують повертатися до Британії попри те, що жодна з них не знає французької мови.

Раніше Фокус писав, що "найнещасніше місто" в США завалено покинутими будинками. У цьому містечку знімався ремейк фільму "Жах на вулиці В'язів", а також сцени з фільму "Трансформери: Dark of the Moon". Окрім цього, тут народилися члени родини Майкла Джексона.

Також раніше повідомлялося, що покинутий особняк засудженого мільйонера "розвалюється". Палац Гамільтон колись вважався одним з найдорожчих приватних будинків, що будуються у Великій Британії. Роботи над особняком зупинилися після того, як його власник посварився з архітектором.