В российском документе указывается, что Украина "утратила статус прибрежного государства по отношению к Азово-Керченской акватории".

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Глава Кремля Владимир Путин подписал закон, касающийся денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании акватории Азовского моря и Керченского пролива. На интернет-портале правовой информации РФ опубликован 13 июня соответствующий документ.

Указом диктатор прекратил действие норм, согласованных ранее сторонами. Россия теперь настаивает на том, что Азовское море и Керченский пролив принадлежат ей, поскольку она контролирует побережье.

Кремль в своем заключении ссылается на незаконные и непризнанные референдумы по "вхождению в состав РФ" частей Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. В российском документе указывается, что Украина "утратила статус прибрежного государства по отношению к Азово-Керченской акватории".

"В связи с этим Договор потерял свою актуальность и предлагается его денонсировать", — заключил Комитет Совета федерации.

Договор Украины и России об Азовском море

Соглашение между двумя государствами подписано в Керчи 24 декабря 2003 года. Документ регулировал порядок совместной деятельности и работы в области судоходства, включая его регулирование и навигационно-географическое обеспечение, экологическую безопасность, рыболовство, защиту морской среды, а также поиск и спасение в Азовском море и Керченском проливе. Украина денонсировала документ в феврале 2023 года.

Напомним, в конце мая российский диктатор подписал указ о выходе России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе, как и ее выходе из ключевых договоров безопасности. Такие действия, как отметили польские эксперты Defence 24, возвращают уровень безопасности на континенте эпохи Холодной войны. Соглашение подписали представители 16 государств-членов НАТО и 6 стран Варшавского договора еще 19 ноября 1990 года.