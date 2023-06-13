Путін вивів Росію з договору про Азовське море та Керченську протоку з Україною

У російському документі вказується, що Україна "втратила статус прибережної держави стосовно Азово-Керченської акваторії".

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Очільник Кремля Володимир Путін підписав закон, який стосується денонсації договору між Росією та Україною стосовно співпраці у використанні акваторії Азовського моря та Керченської протоки. На інтернет-порталі правової інформації РФ опубліковано 13 червня відповідний документ.

Указом диктатор припинив дію норм, які були узгоджені раніше сторонами. Росія тепер наполягає на тому, що Азовське море та Керченська протока належать їй, оскільки вона контролює узбережжя.

Кремль у своєму висновку посилається на незаконні та невизнанні референдуми щодо "входження до складу РФ" частин Донецької, Херсонської та Запорізької областей. У російському документі вказується, що Україна "втратила статус прибережної держави стосовно Азово-Керченської акваторії".

"У зв'язку з цим Договір втратив свою актуальність і пропонується його денонсувати", – зробив висновок Комітету Ради федерації.

Договір України та Росії про Азовське море

Угода між двома державами підписана у Керчі 24 грудня 2003 року. Документ регулював порядок спільної діяльності та роботи у галузі судноплавства, включно з його регулюванням та навігаційно-географічним забезпеченням, екологічної безпеки, рибальства, захисту морського середовища, а також пошуку та рятування в Азовському морі та Керченській протоці. Україна денонсувала документ у лютому 2023 року.

Нагадаємо, наприкінці травня російський диктатор підписав указ про вихід Росії з Договору про звичайні збройні сили в Європі, як і її вихід із ключових безпекових договорів. Такі дії, як зазначили польські експерти з Defence 24, повертають рівень безпеки на континенті епохи Холодної війни. Угоду підписали представники 16 держав-членів НАТО та 6 країн Варшавського договору ще 19 листопада 1990 року.