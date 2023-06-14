Подражатель "Мистера Сидра": в Тюмени от отравления алкоголем умерли четверо россиян

По данным следствия, алкогольные напитки "Родники Сибири" и "Царская охота" не имели акцизных марок и содержали метиловый спирт. В квартире погибших обнаружили семь таких бутылок.

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В российском городе Тюмень отравились метиловым спиртом четыре человека. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ в Тюменской области.

По данным правоохранителей, в период с января этого года неустановленные лица продали россиянам алкоголь с этикетками "Родники Сибири" и "Царская охота". Выпив напиток с метиловым спиртом, умерли четверо граждан.

"В настоящее время продолжается производство следственных, процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления", — заявили в региональном Следственном управлении.

Россияне снова отравились спиртом: детали инцидента в Тюмени

Журналисты издания "КП" со ссылкой на правоохранителей рассказали, что алкогольные напитки не имели акцизных марок. По данным СМИ, вечером 12 июня в квартире обнаружили тело 62-летней женщины. Ее 51-летний сожитель скончался на следующий день в машине "скорой".

В материале говорится, что третью жертву – 65-летнего пенсионера обнаружили чуть позже. Медийщики подчеркнули, что ни на одной из семи обнаруженных в доме умерших бутылок не было акцизных марок.

Напомним, недавно в России произошло массовое отравление напитком "Мистер Сидр". От разливного алкоголя скончались 30 граждан страны-агрессорки. Экспертиза обнаружила в сидре опасные дозы метанола и этилбутирата.

Впоследствии стало известно, что "Мистер Сидр" был изготовлен из спиртосодержащей жидкости, которую украли со склада МВД. По данным росСМИ, жидкость хранилась там более 10 лет.