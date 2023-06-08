Убивший в РФ более 30 человек сидр делали из спирта, который украли со склада МВД, — росСМИ

В результате расследования уволены два чиновника МВД России и задержаны три человека, в том числе сотрудник полиции.

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Сидр, ставший причиной смерти более 30 россиян, был изготовлен с использованием спиртосодержащей жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что в результате расследования канала поставок "Мистера сидра" был установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Партия жидкости хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий.

Уволены заместитель главы МВД по Саратовской области генерал-майор Юрий Сафронов, курировавшего деятельность тыловых подразделений, и начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" полковник Александр Ремнев.

Кроме того, в рамках расследования задержали двух жителей Самары и сержанта полиции, который охранял склад. Следствие считает, что полицейский пропустил воров в складское помещение.

Напомним, 5 июня стало известно о смерти шести жителей города Димитровград Ульяновской области, которые употребили спиртной напиток, купленный в магазинах "Территория пива". Продукцию поставлял предприниматель из Красноглинского района Самарской области.

7 июня СМИ сообщили, что в результате отравления сидром умерли уже 30 россиян. Более 70 человек госпитализированы в тяжелом и средней степени тяжести состояниях. Напиток, который производится самарской компании ООО "Анди", продавался на разлив.