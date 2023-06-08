Сидр, що вбив у РФ понад 30 людей, робили зі спирту, який вкрали зі складу МВС, — росЗМІ

В результаті розслідування звільнено двох чиновників МВС Росії і затримано трьох осіб, у тому числі співробітника поліції.

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Сидр, що спричинив смерть понад 30 росіян, був виготовлений з використанням спиртовмісної рідини, вкраденої зі складу МВС у Самарській області. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що в результаті розслідування каналу поставок "Містера Сідра" було встановлено факт розкрадання рідини зі складу ФКУ "Центр господарського та сервісного забезпечення ГУ МВС Росії по Самарській області". Партія рідини зберігалася на складі з 2012 року, після того, як була вилучена в ході перевірочних заходів.

Звільнено заступника голови МВС по Саратовській області генерал-майора Юрія Сафронова, який курирував діяльність тилових підрозділів, і начальника ФКУ "Центр господарського та сервісного забезпечення ГУ МВС Росії по Самарській області" полковника Олександра Ремнєва.

Крім того, у рамках розслідування затримали двох мешканців Самари та сержанта поліції, який охороняв склад. Слідство вважає, що поліцейський пропустив злодіїв до складського приміщення.

Нагадаємо, 5 червня стало відомо про смерть шести мешканців міста Димитровград Ульянівської області, які вжили спиртний напій, куплений у магазинах "Територія піва". Продукцію постачав підприємець із Красноглинського району Самарської області.

7 червня ЗМІ повідомили, що внаслідок отруєння сидром померло вже 30 росіян. Понад 70 осіб госпіталізовано у тяжкому та середнього ступеня тяжкості станах. Напій, який виготовляє самарська компанія ТОВ "Анді", продавався на розлив.