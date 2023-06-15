"Пора очистить совесть": экземпляр первого издания "1984" вернули в библиотеку спустя 65 лет

86-летний мужчина, который решил не называть своего имени, хотел совершить правильный поступок и очистить свою совесть. Он написал записку с извинениями и вернул книгу спустя 65 лет.

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В библиотеке штата Орегон (США) сообщили, что недавно экземпляр книги Джорджа Оруэлла "1984" был возвращен с опозданием на 65 лет с извинительной запиской внутри.

Сотрудники библиотека округа Мултнома в Портленде сообщила, что книга первого издания была недавно возвращена с запиской, в которой объяснялось, что 86-летний мужчина взял книгу, будучи студентом Университета штата Портленд.

Работники поделились фотографией книги, а также записки, которую оставил предыдущий владелец.

Книгу вернули с опозданием на 65 лет с извинительной запиской внутри Фото: Multnomah County Library

"Я хотел вернуть эту книгу в 1958 году, когда собирался закончить университет, но почему-то так и не смог этого сделать.

После повторного прочтения я понял, что сейчас, как никогда раньше, эта книга должна быть возвращена в оборот. Значительные части сегодня так же актуальны, как и 65 лет назад (например, вступительный текст на странице 207: Достаточно добавить слова интернет и социальные сети, и вы читаете о 2023 годе).

Извините за опоздание. В свои 86 лет я хотел наконец сделать все правильно. Пора очистить свою совесть", — говорится в записке.

В библиотеке сообщили, что за просроченную книгу не будет взиматься плата, так как теперь больше неи системы штрафов.

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