"Пора очистити совість": екземпляр першого видання "1984" повернули до бібліотеки через 65 років

86-річний чоловік, який вирішив не називати свого імені, хотів зробити правильний вчинок та очистити своє сумління. Він написав записку з вибаченнями та повернув книгу через 65 років.

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У бібліотеці штату Орегон (США) повідомили, що нещодавно екземпляр книги Джорджа Оруелла "1984" був повернутий із запізненням на 65 років із запискою вибачення всередині.

Співробітники бібліотека округу Мултнома в Портленді повідомила, що книжку першого видання нещодавно повернули із запискою, в якій пояснювалося, що 86-річний чоловік взяв книгу, бувши студентом Університету штату Портленд.

Працівники поділилися фотографією книги та записки, яку залишив попередній власник.

Книгу повернули із запізненням на 65 років із запискою вибачення всередині Фото: Multnomah County Library

"Я хотів повернути цю книгу 1958 року, коли збирався закінчити університет, але чомусь так і не зміг цього зробити.

Після повторного прочитання я зрозумів, що зараз, як ніколи раніше, ця книга має бути повернена в обіг. Значні частини сьогодні також актуальні, як і 65 років тому (наприклад, вступний текст на сторінці 207: Достатньо додати слова інтернет та соціальні мережі, і ви читаєте про 2023 рік).

Вибачте за запізнення. У свої 86 років я нарешті хотів зробити все правильно. Настав час очистити своє сумління", — йдеться в записці.

У бібліотеці повідомили, що за прострочену книгу не стягуватиметься плата, оскільки тепер більше її системи штрафів.

Раніше Фокус писав, що жінка знайшла моторошну записку в кишені свого нового піджака. Деколи колишні власники забувають у своєму одязі якісь сентиментальні предмети, гроші чи прикраси. Однак цього разу Джоан повідомила про знахідку, яка справді викликає тривогу.

Також раніше повідомлялося, що старовинна фотографія дідуся стала "доказом" подорожі у часі. Чоловік під псевдонімом Jimmy The Filmmaker стверджує, що його предок міг бути мандрівником у часі, оскільки той тримає предмет, який напрочуд схожий на сучасний смартфон.