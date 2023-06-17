"Старейшая женщина в мире" празднует 123 день рождения: Книга рекордов Гиннесса сомневается

Сомнения Книги рекордов Гиннесса вызваны тем, что Амантина душ Сантуш Дувиргем получила свидетельство о рождении лишь при оформлении пенсии, а ее возраст подтвердили четыре пожилых человека.

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Женщина, считающаяся старейшим человеком в мире, отпраздновала свой предстоящий 123-й день рождения, который наступит лишь 22 июня. Об этом сообщает Express.

Амантина душ Сантуш Дувиргем ела торт в штате Парана, Бразилия, на мероприятии, организованном гражданскими властями штата.

Книга рекордов Гиннеса в настоящее время не признает ее претензии на звание старейшего человека планеты Земля, так как свидетельство о рождении ей выдали только тогда, когда она начала получать государственную пенсию, а ее возраст подтвердили четыре человека старше 70 лет.

Сейчас мировой рекордсменкой является 116-летняя Мария Браньяс Морера, испанка, родившаяся в США, которая отметила день рождения 4 марта 2023 года.

Морера получила эту честь после смерти 118-летней французской монахини сестры Андре в начале этого года.

Она родилась в Сан-Франциско в 1907 году и в детстве переехала в Каталонию в Испании.

Последние 22 года она провела в доме престарелых в северной испанской провинции.

У женщины трое собственных детей, 11 внуков и 13 правнуков.

Самый старый человек в мире по версии Книги рекордов Гиннесса Мария Браньяс Морера

Она сказала, что ее преклонный возраст связан с "порядком, спокойствием" и ее привычкой "держаться подальше от токсичных людей".

Жизнь долгожительницы включает в себя две мировые войны, гражданскую войну в Испании, пандемию испанского гриппа, а также пандемию Covid.

Ей удалось побороть Covid всего через несколько недель после своего 113-летия в 2020 году, и она выздоровела за считанные дни.

Несмотря на свой преклонный возраст, Мария Браньяс Морера является постоянным пользователем социальных сетей, публикуя сообщения в Twitter с помощью своей дочери.

Кроме того, женщина увлекается игрой на пианино.

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