Никто не знает откуда взялся: на Бали внезапно обнаружили заброшенный Boeing 737 (фото)

Местные жители рассказали версию, что громадный самолет якобы принадлежит бизнесмену, который обанкротился.

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Недалеко от популярного пляжа на Бали обнаружили брошенный Boeing 737. Его расположение там хранит за собой огромную тайну, которую пытаются выяснить местные исследователи. Об этом пишет издание Daily Star.

По информации некоторых местных жителей, неизвестный самолет ранее мог принадлежать одному богатому бизнесмену, однако как именно он там оказался — никто не знает.

Расположен Boeing 737 рядом с популярной туристической локацией недалеко от шоссе Рая Нуса Дуа Селатан и путешественники могут при желании добавиться его в свой маршрут.

Более того, самолет стоит всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа Пандава, который также пользуется популярностью на Бали. Там постоянно можно заметить обилие туристов, однако никто так и не может рассказать его предысторию.

На Бали нашли заброшенный Boeing 737, но никто не знает его истории Фото: Daily Star На Бали нашли заброшенный Boeing 737, но никто не знает его истории Фото: Daily Star

У местных жителей есть теория, что бизнесмен, которому якобы и принадлежит Boeing 737, внезапно лишился всех своих денег.

Он хотел сделать из самолета красивый ресторан, но проект оказался слишком дорогостоящим и он отказался от этой затеи, а транспортное средство так и оставил на берегу.

При этом, местные власти не подтверждают подлинность этой версии.

На Бали расположен еще один застрявший Boeing 737. Находится он там с 2007 года и также должен был стать рестораном. Находится он возле филиала Dunkin' Donuts.

С 2018 года это место использовалось для проведения различных мероприятий, а потом оно и вовсе стало местной достопримечательностью.

На Бали нашли заброшенный Boeing 737, но никто не знает его истории Фото: Daily Star

"Для лучшего обзора, пройдите немного дальше по дороге, где вы найдете тропинку, ведущую вверх над самолетом. Вам придется заплатить небольшую плату за вход, так как самолет находится в частной собственности", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 мая сообщалось, что в Испании нашли заброшенный дом с тысячей кукол. Местные жители бояться брать кукол себе, потому что верят, что в них вселились детские души и можно навлечь на себя проклятие.