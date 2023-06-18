Ніхто не знає, звідки взявся: на Балі раптово виявили занедбаний Boeing 737 (фото)

Місцеві жителі розповіли версію, що величезний літак нібито належить бізнесмену, який збанкрутував.

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Неподалік популярного пляжу на Балі виявили кинутий Boeing 737. Його розташування там зберігає за собою величезну таємницю, яку намагаються з'ясувати місцеві дослідники. Про це пише видання Daily Star.

За інформацією деяких місцевих жителів, невідомий літак раніше міг належати одному багатому бізнесмену, проте, як саме він там виявився — ніхто не знає.

Розташований Boeing 737 поруч із популярною туристичною локацією недалеко від шосе Рая Нуса Дуа і мандрівники можуть за бажанням додати його у свій маршрут.

Ба більше, літак стоїть всього за кілька хвилин ходьби від пляжу Пандава, який також користується популярністю на Балі. Там завжди можна помітити велику кількість туристів, проте ніхто так і не може розповісти його передісторію.

На Балі знайшли покинутий Boeing 737, але ніхто не знає його історії Фото: Daily Star На Балі знайшли покинутий Boeing 737, але ніхто не знає його історії Фото: Daily Star

Місцеві жителі мають теорію, що бізнесмен, якому нібито і належить Boeing 737, раптово втратив свої гроші.

Він хотів зробити з літака гарний ресторан, але проєкт виявився надто дорогим і він відмовився від цієї витівки, а транспортний засіб так і залишив на березі.

При цьому місцева влада не підтверджує цю версію.

На Балі розташований ще один застряглий Boeing 737. Знаходиться він там з 2007 року і також повинен був стати рестораном. Знаходиться біля філії Dunkin' Donuts.

З 2018 року це місце використовувалося для проведення різних заходів, а потім воно взагалі стало місцевою пам'яткою.

На Балі знайшли покинутий Boeing 737, але ніхто не знає його історії Фото: Daily Star

"Для кращого огляду, пройдіть трохи далі дорогою, де ви знайдете стежку, яка веде вгору над літаком. Вам доведеться заплатити невелику плату за вхід, оскільки літак знаходиться у приватній власності", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 травня повідомлялося, що в Іспанії знайшли покинутий будинок із тисячею ляльок. Місцеві жителі бояться брати ляльок собі, бо вірять, що в них вселилися дитячі душі і можна викликати прокляття.