Вони прокляті: в Іспанії знайшли покинутий будинок із тисячею ляльок (фото)

Місцеві жителі бояться брати ляльок собі. бо вірять, що у них вселилися дитячі душі.

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Фотограф Бен Джеймс прославився тим, що подорожує світом і знімає занедбані та покинуті будівлі. На його знімках життя наче завмерло, кадри вражають якоюсь приреченістю і водночас красою. Нещодавно він побував у селі на околиці іспанського міста Севілья і представив своїм підписникам в Instagram фотографії старого будинку, в якому зберігалося 1000 ляльок.

У колекції – пупси, ляльки, вінтажні та звичайні ляльки з мас-маркету. Наліт занедбаності не минув і їх: вони в пилюці, а деякі почорніли від часу, вітру та вологості.

Ляльками заставлено весь простір у будинку

Історія цього житла дуже трагічна. До 2017 року у ньому жила жінка, яка втратила двох дітей. Щоб упоратися з болем втрати, вона почала збирати ляльок, які нагадували про померлих дітей. Коли господині не стало, до будинку ніхто не заходив, саме тому за шість років у ньому усе збереглося так, як було в день смерті його власниці.

Жителі села уникають заходити туди, а там більше брати собі ляльок, бо вірять, що в іграшках живуть душі дітей, і кожен, хто візьме ляльку, стане одержимим і помре. Люди впевнені, що ляльки, як і будинок, прокляті.

Місцеві жителі вірять, що у ляльках живуть душі дітей Фото: Ben James/Instagram

"Нікого не пускали в будинок. Вона була самітницею... жителі боялися наближатися до будинку. Вони були переконані, що жінка збожеволіла, а будинок проклятий", — каже фотограф.

Зовні обвітрений фасад різко контрастує з ретельно продуманим та збереженим інтер'єром.

Після смерті господарки будинок у 2017 році сюди ніхто не входив Фото: Ben James/Instagram

За словами Бена, під час його роботи всередині будівлі "було кілька моментів, коли деякі ляльки, можливо, через вітер, починали дзвеніти, ніби ви рухаєте ляльок, і вони грають музику". Це виглядало дуже страшно.

Ляльки на стінах справляють моторошне враження

Зазначимо, що на сторінці Джеймса дуже багато фотографій, де зображені покинуті будинки, мотелі, лікарні, кафе та багато іншого. Майстер вміє виловити акцентні моменти, завдяки чому його знімки по-справжньому зачаровують глядачів.

Раніше Фокус писав, що в Бразилії самотня жінка вийшла заміж за лялькову ляльку, встигла "народити" дитину і навіть упіймала чоловіка на зраді.