Женщина на пляже обнаружила бутылку с запиской, которую бросили в море 34 года назад, и нашла автора (фото)

Во время рыбалки мужчина часто запускал в воду бутылки с записками, написанными на обороте пачек сигарет.

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Канадка Труди Шаттлер отправилась на прогулку по пляжу вблизи своего коттеджа в Пагуачиу (Квебек) и наткнулась на бутылку с запиской, которую бросили в конце 80-х годов прошлого века. Об этом информирует Saltwire.

Записка была написана на обороте пачки сигарет. В связи с попаданием воды в бутылку записка получила повреждение, но женщина смогла разобрать, что послание было датировано 29 мая 1989 года, то есть бутылку запустили в море 34 года назад вблизи Порт-о-Шуа.

Женщина смогла разобрать всего несколько букв в надписи. Труди Шеттлер опубликовала фотографии своей находки в социальной сети. Сообщение распространили более 200 человек и впоследствии его увидел человек по имени Рик Хэмлин, проживающий в Порт-о-Шуа. Мужчина сразу узнал в записке почерк своего отца.

"Только я это увидел, я сразу понял, что написано, и сказал: "это папа", – высказался с восхищением Хэмлин.

Мужчина сообщил, что его отец во время рыбалки часто запускал в воду бутылки с записками, написанными на обороте сигаретных пачек. Он скончался два года назад в возрасте 72 лет.

Рик Хэмлин отметил, что это первая известная ему бутылка его папы, которую когда-либо находили. Впоследствии Труди Шеттлер заявила, что пришлет Рику находку, а он поставит ее на могилу своего отца.

"Боже мой, разве он не хотел бы сказать, что кто-то наконец-то получил его сообщение после всех этих лет", — отметил мужчина.

Напомним, в ноябре 2022 года стало известно, что в Шотландии обнаружили гораздо более старое сообщение, которое могло быть создано еще в XIX веке. Вероятно, он был оставлен 135 лет назад. На листе бумаги было написано: "Джеймс Ричи и Джон Грив постелили этот пол, но они не пили виски. 6 октября 1887 года". Записку нашли в бывшей комнате горничной. Теперь это возможно, как считают специалисты, самое старое из найденных посланий на нашей планете.