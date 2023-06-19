Жінка на пляжі виявила пляшку з запискою, яку кинули у море 34 роки тому, і знайшла автора (фото)

Під час риболовлі чоловік часто запускав у воду пляшки з записками, які були написані на звороті пачок цигарок.

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Канадка Труді Шаттлер вирушила на прогулянку пляжем поблизу біля свого котеджу в Пагуачіу (Квебек) й натрапила на пляшку з запискою, яку кинули наприкінці 80-х років минулого століття. Про це інформує Saltwire.

Записка була написана на звороті пачки цигарок. У зв'язку з потрапляння води у пляшку записка отримала пошкодження, але жінка змогла розібрати, що послання було датовано 29 травня 1989 року, тобто пляшку запустили в море 34 роки тому поблизу Порт-о-Шуа.

Жінка змогла розібрати лише кілька літер у написі. Труді Шеттлер опублікувала фотографії своєї знахідки у соціальній мережі. Допис згодом поширили понад 200 осіб і його побачив чоловік на ім'я Рік Гемлін, який мешкає у Порт-о-Шуа. Чоловік одразу ж впізнав у записці почерк свого батька.

"Щойно я це побачив, я одразу зрозумів, що написано, і сказав: "це тато", – висловився з захопленням Гемлін.

Чоловік повідомив, що його батько під час риболовлі часто запускав у воду пляшки з записками, які були написані на звороті сигаретних пачок. Він помер два роки тому у віці 72 роки.

Рік Гемлін зазначив, що це перша відома йому пляшка його тата, яку коли-небудь знаходили. Згодом Труді Шеттлер заявила, що надішле Ріку знахідку, а він поставить її на могилу свого батька.

"Боже мій, хіба він не хотів би сказати, що хтось нарешті отримав його повідомлення після всіх цих років", – зазначив чоловік.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року стало відомо, що у Шотландії виявили набагато старіше повідомлення, яке могло бути створене ще у XIX столітті. Ймовірно, його залишили 135 років тому. На аркуші паперу було написано: "Джеймс Річі та Джон Грів постелили цю підлогу, але вони не пили віскі. 6 жовтня 1887 року". Записку знайшли у колишній кімнаті покоївки. Тепер це можливо, як вважають фахівці, найстаріше з усіх знайдених послань на нашій планеті.