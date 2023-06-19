Пострадали от копыт: "резвые" коровы убивают людей в рекордном количестве

Основательница блога "Коровы-убийцы" утверждает, что официальная статистика показывает только вершину айсберга когда речь заходит о жертвах крупного скота. Было затоптано по меньшей мере 32 человека.

Related video

В Великобритании коровы насмерть затоптали троих людей всего за месяц. Количество жертв от копыт животных стало рекордным в стране. Об этом пишет Daily Star.

Предполагается, что коровы, которые могут бегать со скоростью 25 миль в час (чуть более 40 км в час) на короткие расстояния, нападают на пешеходов и собаководов.

Вероятной причиной нападений является то что животных слишком долго держали взаперти. Именно летом их выпускают из хлевов после нескольких месяцев зимнего заточения. Издание отмечает, что по официальным данным, с апреля 2017 года по март 2022 года таким образом погибли 32 человека.

Рут Ливингстон, основатель блога "Коровы-убийцы", утверждает, что официальная статистика показывает только вершину айсберга, когда речь заходит о жертвах.

67-летняя терапевт на пенсии и любительница пеших прогулок из Манчестера собрала 580 сообщений о нападениях коров на людей за последние шесть лет. 562 из них произошли на общественных тропинках. Только в 2% случаев нападения были совершены быками.

"Зимой коров держат в помещении, поэтому именно в это время года все начинает разгораться. Люди гуляют, а коровы резвятся, потому что их так долго держали взаперти", — сказала она.

Вероятной причиной нападений является то что животных слишком долго держали взаперти Фото: ITVX

Из 32 смертей, связанных с коровами, зарегистрированных HSE с 2017 по 2022 год, в общей сложности 23 были работниками ферм — большинство из них умерли от травм, полученных при попаданиях под копыта. Девять человек пострадали на улицах.

Жертвы и участники кампании хотят, чтобы власти предприняли шаги, которые защитят людей во время прогулок. Они требуют создания инспекции по охране здоровья и безопасности, которая собирала бы исчерпывающие данные об таких инцидентах.

Ранее Фокус писал, что в США ковбой помог поймать корову, которая выбежала на шоссе. Животное было напугано и попало прямо на автостраду. К счастью, на помощь полицейским подоспел ковбой, который смог заарканить корову.

Также сообщалось, что хитрая корова притворяется спящей, чтобы ее не доили. Фермеры Лора и Джон Броуди стали популярными после того, как поделились видеозаписью "упрямого" животного по кличке Дорис, которое притворяется спящим, чтобы избежать дойки. Ролик набрал 1,5 миллиона просмотров на платформе TikTok.