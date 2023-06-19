Постраждали від копит: "швидкі" корови вбивають людей у рекордній кількості

Засновниця блогу "Корови-вбивці" стверджує, що офіційна статистика показує лише вершину айсберга, коли мова заходить про жертв великої худоби. Було затоптано щонайменше 32 особи.

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У Великій Британії корови на смерть затоптали трьох людей лише за місяць. Кількість жертв від копит тварин стала рекордною в країні. Про це пише Daily Star.

Передбачається, що корови, які можуть бігати зі швидкістю 25 миль на годину (трохи більше ніж 40 км на годину) на короткі відстані, нападають на пішоходів та любителів собак.

Імовірною причиною нападів є те, що тварин занадто довго тримали під замком. Саме влітку їх випускають із хлівів після кількох місяців зимового ув'язнення. Видання зазначає, що за офіційними даними, з квітня 2017 року до березня 2022 року таким чином загинули 32 особи.

Рут Лівінгстон, засновниця блогу "Корови-вбивці", стверджує, що офіційна статистика показує лише вершину айсберга, коли йдеться про жертв.

67-річна терапевтка на пенсії та любителька піших прогулянок із Манчестера зібрала 580 повідомлень про напади корів на людей за останні шість років. 562 з них сталися на громадських доріжках. Лише у 2% випадків напади були скоєні биками.

"Взимку корів тримають у приміщенні, тому саме в цю пору року все починає розгорятися. Люди гуляють, а корови бушують, тому що їх так довго тримали під замком", — сказала вона.

Імовірною причиною нападів є те, що тварин занадто довго тримали під замком Фото: ITVX

З 32 смертей, пов'язаних з коровами, зареєстрованих HSE з 2017 по 2022 рік, загалом 23 були працівниками ферм — більшість із них померли від травм, отриманих під час потрапляння під копита. Дев'ятеро людей постраждали на вулицях.

Жертви та учасники кампанії хочуть, щоб влада зробила кроки, які захистять людей під час прогулянок. Вони вимагають створення інспекції з охорони здоров'я та безпеки, яка б збирала вичерпні дані про такі інциденти.

Раніше Фокус писав, що в США ковбой допоміг упіймати корову, яка вибігла на шосе. Тварина була налякана і потрапила просто на автостраду. На щастя, на допомогу поліцейським настиг ковбой, який зміг заарканити корову.

Також повідомлялося, що хитра корова прикидається сплячій, щоб її не доїли. Фермери Лора і Джон Броуді стали популярними після того, як поділилися відеозаписом "упертої" тварини на прізвисько Доріс, яка прикидається сплячим, щоб уникнути доїння. Ролик набрав 1,5 мільйонів переглядів на платформі TikTok.