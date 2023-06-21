Проучил за вонючие ноги: мужчина отомстил пассажирке самолета с помощью газировки (видео)

Для своей мести мужчина использовал банку шипучего напитка Tango. Автор рассказа признается, что его целью было не только заставить женщину убрать ноги, но и замаскировать неприятный запах.

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Мужчина решил отомстить пассажирке на самолете за ее "вонючие ноги", и его история стала популярной в социальных сетях, набрав огромное количество лайков. На видео, опубликованном в TikTok, путешественник по имени Дэниел показывает, как он выливает банку шипучего напитка Tango на ее ноги. Его целью было не только заставить ее убрать ноги, но и замаскировать запах. Об этом пишет британский таблоид Mirror.

"Женщина сидела позади меня на самолете и не прекращала подставлять свои вонючие ноги под мое кресло… Потом она немного остановилась", — рассказал Дэниел.

Ему потребовалось около 30 секунд, чтобы она поняла, что происходит, и убрала ноги, но, к сожалению для Дэниела, это не помогло ей надеть обувь.

Видео Дэниела просмотрели более 300 000 раз, оно набрало около 85 000 лайков, но комментарии были отключены. Это произошло после того, как мужчина отомстил пассажирке, сидевшей за ним, которая не переставала "тыкать ножом" в экран своего телевизора при выборе фильма.

"Я повернулся около четырех раз, чтобы попросить другую пассажирку аккуратнее обращаться с сенсорным экраном. Но она продолжала колотить по экрану и подголовнику, не обращая внимания на меня. Каждый раз, когда я просил ее быть осторожнее, она просто молча смотрела на меня. После четвертого раза она ответила: "Просто смирись с этим" и продолжила свои действия. Это случилось примерно на трети пути в 13-часовом полете", — написал он на Reddit:

После некоторого времени на своем месте, мужчина придумал мелкий план мести против раздражающей пассажирки.

"Во время следующего туалетного перерыва я подошел к молодому человеку, сидевшему за ней, и показал ему сообщение, которое написал в приложении для заметок. В сообщении было написано: "Леди, сидящая перед тобой, играет с моим подголовником в шахматы. Я заплачу тебе 50 долларов, когда мы приземлимся, если ты будешь ее доставать хотя бы час. "Молодой человек засмеялся и кивнул. Примерно через час я услышал шум сзади: "Хватит, она сказала", — рассказал Дэниел.

Пассажир, к которому обратился Дэниел, притворился спящим с наушниками и специально задел ее сиденье при пересадке.

"Он просто проигнорировал ее, когда она, наконец, встала и постучала по нему (довольно сильно, кстати). Он притворился разбуженным и извинился, продолжая переставлять свои ноги так часто, что казалось, что это продолжалось до конца полета. После выхода из самолета я подождал его у выхода, и он отказался от моего предложения заплатить ему. Очень хороший парень", — добавил мужчина.

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Также сообщалось, что стюардесса угрожала взорвать самолет, чтобы помешать бывшему парню. Даниэла Карбоне использовала программное обеспечение для искажения голоса, чтобы угрожать пилоту.