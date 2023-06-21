Олимпиада-2024: в штаб-квартире организаторов провели обыски по делу о коррупции

Обыски связаны с двумя расследованиями, которые ранее не были обнародованы и основаны на информации, предоставленной антикоррупционным агентством.

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Национальная финансовая прокуратура Франции (PNF) 20 июня провела обыски в штаб-квартире организаторов Олимпийских игр 2024 года в Париже в рамках расследования подозрений в коррупции, сообщает Sky News.

Сотрудник финансовой прокуратуры заявил, что обыски связаны с двумя расследованиями, которые ранее не были обнародованы и основаны на информации, предоставленной антикоррупционным агентством.

Прокуратура сообщила, что одно из расследований было начато в 2017 году по подозрению в хищении государственных средств и фаворитизме, а также по поводу неуказанного контракта, заключенного парижскими организаторами.

Еще одно угловное дело возбудили в 2022 году после проверки Французским агентством по борьбе с коррупцией.

Прокуратура заявила, что дело касается предполагаемого конфликта интересов и фаворитизма в отношении нескольких контрактов, заключенных между оргкомитетом и компанией Solideo, отвечающей за олимпийские объекты.

В оргкомитете Олимпийских игр заявили, что активно сотрудничают со следствием, и заверили, что ввели строгие процедуры, "чтобы обеспечить прозрачность и законность нескольких сотен заключенных контрактов".

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, а Паралимпийские игры — с 28 августа по 6 сентября 2024 года. Их общий бюджет вырос до 8,8 миллиарда евро с первоначальной оценки в 6,6 миллиарда в 2017 году.

31 января, сообщалось о том, что первая страна Европы отказалась выступать вместе с россиянами и белорусами на Олимпийских играх 2024. В Латвии собираются обратиться к международным спортивным федерациям, чтобы добиться отстранения спортсменов из РФ и Беларуси от участия в Олимпийских играх.

Также Фокус писал, что в МОК отвергли критику о допуске россиян к Олимпиаде. По словам главы ОП Михаила Подоляка, участие российских спортсменов в предстоящей Олимпиаде является "рекламой геноцида" и поощрением дальнейших преступлений со стороны РФ.