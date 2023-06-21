Спонсируется Ротенбергом: у дочери Путина нашли виллу в Австрии, — расследование (фото)

Вилла, возле которой часто видели Воронцову, была куплена на заем от кипрской компании подсанкционного олигарха Аркадия Ротенберга.

Related video

Мария Воронцова, которая предположительно является дочерью российского президента Владимира Путина, может быть связана с активами российского олигарха Аркадия Ротенберга и может владеть домом в австрийских Альпах. Об этом сообщили расследователи Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По данным издания, в Австрии нашли виллу старшей дочери президента РФ Владимира Путина.

Особняк за 10,8 млн евро находится в альпийском городке Кицбюэль по адресу Oberleitenweg 31b.

По информации расследователей, виллу купил Аркадий Ротенберг, против которого с 2014 года введены санкции США и Евросоюза. Площадь участка — 800 кв. м, он огорожен метровой живой изгородью из елей. Из дома открывается вид на горнолыжную трассу.

По данным OCCRP, в последние годы туда неоднократно приезжала старшая дочь Путина 38-летняя Мария Воронцова. Как рассказала соседка, россиянка "частенько" наведывалась туда, говорила со всеми на "идеальном немецком", "и ее муж голландец часто был с ней". Особенно охотно они появлялись там в январе, на православное Рождество. В гости к сестре несколько раз заезжала и младшая дочь Путина 36-летняя Катерина Тихонова.

"Возможно, это были лучшие соседи, о которых можно только мечтать", — говорит один из местных жителей.

В расследовании говорится, что двое других заявляют, что однажды на Рождество видели в Кицбюэле и самого Путина. В апреле 2022 года австрийская разведка начала расследование о покупке виллы, ее владельцах и соблюдении санкционного режима.

"Известно, что близкие к Кремлю олигархи, такие как давние путинские друзья Ротенберги, заработавшие состояние на госконтрактах, спонсируют роскошную жизнь семьи президента", — говорит австрийский эксперт по борьбе с отмыванием денег Флориан Хорчичка.

Вилла дочери Путина

Отметим, что еще 13 января российские журналисты сообщили, что непосредственно дочери Путина заработали 10 млн рублей за 2022-й год. В прошлом году старшая дочь президента РФ Владимира Путина Мария Воронцова заработала 9,6 млн рублей, в то время как младшая, Катерина Тихонова, — 5,7 млн.

А 20 апреля журналисты выяснили, что президент РФ запретил своей старшей дочери Марии Воронцовой отмечать 37-летие в одной из "дружественных стран", вероятно в Дубай.